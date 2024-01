ベネリックはこのほど、サンリオキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニ弁当箱キーホルダー」と「サンリオキャラクターズ ミニTシャツキーホルダー」を企画。1月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機にて発売する。

「サンリオキャラクターズ ミニ弁当箱キーホルダー」は、幼い頃に持っていた、サンリオキャラクターズのアルミ製のお弁当箱をイメージした、ミニチュアサイズの缶ケースキーホルダー。

缶のサイズは縦幅4cm横幅6cm程で、蓋を開けるとお弁当の具材が描かれた台紙が入っており、おかずに紛れてさりげなくKIRIMIちゃん.もデザインされている。また、ゴム製の缶留めも付属するなど、リアルさを再現したレトロで懐かしい雰囲気のお弁当箱となっており、「ハローキティ」「リトルツインスターズ」「ろけろけろっぴ」「チャッコ」「おさるのもんきち」の全5種をラインアップ。1回400円。

「サンリオキャラクターズ ミニTシャツキーホルダー」は、サンリオのキャラクターたちをデザインした、ミニチュアサイズのTシャツのキーホルダー。Tシャツは全長約6.5cm(ボールチェーンを除く)のサイズながら、ネックリブや裾、袖周りのステッチまで、細かなディティールを表現している。

ラインアップは、「ハローキティ」「マイメロディ」「コロコロクリリン」「マロンクリーム」「ウィッシュミーメル」の全5種類。カプセルトイのアイテムでは珍しい“ウィッシュミーメル”のデザインも登場する。1回300円。

