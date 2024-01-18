井上尚弥が12月27日、『NTTドコモ Presents WBA・WBC・ IBF・WBO世界スーパーバンタム級王座統一戦 井上尚弥 vs マーロン・タパレス ｰstreaming on Lemino-』の一夜明け会見に登場。タパレスとの激闘や、今後の展望について語った。
（オススメ動画）
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https://youtu.be/APnFOvMStYQ
🎬武居由樹、「尚弥さんが持ってたベルトは僕も欲しいので」井上尚弥が返上したバンタム級ベルト獲得へ意気込みを明かす 試合後インタビュー
https://youtu.be/k68-hTktGas
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