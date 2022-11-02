皇治とRIZIN榊原信行CEOが31日、『皇治選手に関する記者会見』に登壇。朝倉海をスパーリングで圧倒した“メイウェザーの秘蔵っ子”、ジャハン・イングラムとのエキシビションを発表した。
（オススメ動画）
🎬皇治、激しいにらみ合いで関係者が制止する事態に！“メイウェザーの秘蔵っ子”ジャハンとのエキシビションに向け気合十分『皇治選手に関する記者会見』
https://youtu.be/cAPyToLmIMc
🎬皇治、“メイウェザー軍団”と再び対決へ！朝倉海を圧倒したジャハンとドバイで激突「TMT狩りしますよ」『皇治選手に関する記者会見』
https://youtu.be/kK7qnbl-jgM
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