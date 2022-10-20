WBA、WBC、IBF世界バンタム級王者の井上尚弥が13日、『NTTドコモ Presents PXB WORLD SPIRITS 井上尚弥 世界バンタム級４団体統一戦開催に関する記者会見』に登場。次回公式戦への意気込みを語った。
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