フリューは12月15日から2024年6月16日までの期間限定でプリントシール機「PURIMANIA」にポケモンのシールふちデザインを期間限定で搭載する。また同期間でプリ機専門店「girls mignon 心斎橋GATE店」にポケモンの装飾を施す。
搭載されるポケモンのシールふちデザインは、ピカチュウ、プリン、コダック、メタモン、イーブイ、カビゴン、ニャオハ、集合の全8種類。それぞれのポケモンをイメージしたカラーやモチーフがちりばめたデザインとなっている。
また「girls mignon 心斎橋GATE店」の店内装飾がポケモンのデザインに一新される。登場するポケモンは、ピカチュウ、プリン、コダック、メタモン、イーブイ、カビゴン、ニャオハの7種類。ポケモンのフォトスポットや壁面デザインが登場し、カラフルな世界観を存分に楽しむことができる。「girls mignon 心斎橋GATE店」の所在地は、大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目5-5 Shinsaibashi GATE 7F。営業時間は10～23時。
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