「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、「ポケピース」とのコレクションを、11月23日より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。

ポケモンたちの、“ピース”なくらしをのぞける「ポケピース」との初のコレクションが登場。

「ポケピース」の舞台であるシェアハウスから着想を得て、家で楽しめるラウンジウェアや、ふわふわなはき心地が魅力のルームソックスなどを展開する。

ウィメンズは、温もり感のあるやわらかな素材が特徴の、ジーユーの人気商品マシュマロフィールラウンジセットに、ピカチュウ、ニャスパー、モクローをデザイン。左右で異なるポケモンのシルエットの刺繍を施したルームソックスにも注目。フェイクファーポーチは仕切り付きで機能性もばっちり。ピカチュウとモクローの顔をデザインしたフェイクファーバッグはまるで一緒にお散歩しているようなかわいさである。

キッズは、寒い冬でもあたたかく過ごせるフリースラウンジセットにピカチュウ、ポッチャマ、ヒバニーをデザイン。各ポケモンをイメージしたカラーリングと、膝に配したマホミルがポイントである。

販売期間は11月23日。販売店舗は全国のジーユー店舗およびオンラインストア。商品数は全7型で価格帯は790円~3,490円。

WOMEN

KIDS

(C)2023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.