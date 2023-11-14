10月19日、都内で『Calvin Klein グローバルイベント in TOKYO』が開催され、池田エライザ、imase、UTA、佐野勇人(M!LK)、ジョングク(BTS)、 SKY-HI、曽野舜太(M!LK)、仲里依紗、西内まりや、ブライト、本田仁美、森星、山本舞香らが登場した。

（オススメ動画）
🎬『この恋は不可抗力』ロウン、カジュアルなデニムコーデ！手を振る姿もカッコいい　『Calvin Klein グローバルイベント in TOKYO』
https://youtu.be/J3xNzrvIo-c

🎬西内まりや、セクシーな肌みせコーデで圧巻スタイル！　『Calvin Klein グローバルイベント in TOKYO』
https://youtu.be/kiPyCUGgMuM

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース　エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/

【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta

【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby

【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi