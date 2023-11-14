10月19日、都内で『Calvin Klein グローバルイベント in TOKYO』が開催され、池田エライザ、imase、UTA、佐野勇人(M!LK)、ジョングク(BTS)、 SKY-HI、曽野舜太(M!LK)、仲里依紗、西内まりや、ブライト、本田仁美、森星、山本舞香らが登場した。
（オススメ動画）
🎬『この恋は不可抗力』ロウン、カジュアルなデニムコーデ！手を振る姿もカッコいい 『Calvin Klein グローバルイベント in TOKYO』
https://youtu.be/J3xNzrvIo-c
🎬西内まりや、セクシーな肌みせコーデで圧巻スタイル！ 『Calvin Klein グローバルイベント in TOKYO』
https://youtu.be/kiPyCUGgMuM
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