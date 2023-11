3ピースロックバンドのヤバイTシャツ屋さんがパーソナリティを務める、ニッポン放送『ヤバイTシャツ屋さんのオールナイトニッポン0(ZERO)』が18日(27:00〜)、生放送される。

ヤバイTシャツ屋さん =ニッポン放送提供

■『オールナイトニッポン』シリーズに5年ぶり登場

2013年に大阪芸術大学に通っていた、Vo.Gt.こやまたくや・ Vo. Ba.しばたありぼぼ・Dr.もりもりもとの3人により結成され、2016年にアルバム『We love Tank-top』でメジャーデビューを果たしたヤバイTシャツ屋さん。今年結成10周年を迎え、現在、初の全国47都道府県ツアーの真っ只中、今月15日にリリースされる10th Anniversary BEST ALBUM『BEST of the Tank-top』を引っ提げ、 『オールナイトニッポン』シリーズに5年ぶりに登場する。番組では、メールも募集。メールテーマやコーナーなど詳しくは、『オールナイトニッポン』公式X(Twitter)で発表される。

■ヤバいTシャツ屋さん コメント

約5年ぶりのオールナイトニッポンということで、爪痕を残したいですね。前回の出演時も爪痕を残そうとして、もりもとくんのLINE IDを晒したら大量のメッセージが届いて本人が怒っていたので、今回はLINE IDではなくもりもとくんの住所を部屋番号まで暴露できるように頑張ります。