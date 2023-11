人気サンリオキャラクター集団「はぴだんぶい」とJR東海がコラボレーションし、11月21日から期間限定で「みんなをちょっとハッピーに!プロジェクト」を実施。このコラボが、いま話題を集めています。

今回は、マイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

「みんなをちょっとハッピーに!プロジェクト」(C) 2023 SANRIO CO., LTD.

「はぴだんぶい」とは、サンリオの人気キャラクター、ポチャッコ・タキシードサム・けろけろけろっぴ・バッドばつ丸・ハンギョドン・あひるのペックルの個性あふれる6キャラクターで結成されたユニットです。

そんな人気者の彼らとJR東海が、11月21日〜12月18日までの期間限定でコラボすることに! キャンペーン「みんなをちょっとハッピーに!プロジェクト」は、東京から新大阪をめざすという6人のキャラクターを応援(投票)しようというもの。

応援(投票)方法は、東海道新幹線に乗って「速度計測」を実施し、推しキャラクターと乗車区間をタップします。すると、乗車距離に応じて異なる応援ポイントにあわせ、推しキャラが走行。

本キャンペーンに参加すると、オリジナルデザインのクリアファイルが全員にプレゼントされるほか、抽選で20名にオリジナルアートボードが当たるなどさまざまな特典を用意。また、グッズ・お弁当の販売なども行うそうで、開始前から早くもこの特別コラボに注目が集まっています。

SNSでは「推し活、発動!!」「絶対参加します」「JR東日本ともコラボしてほしい!!」など、イベントを待ちきれないファンたちから多数のコメントが。

本コラボ企画は、11月21日〜12月18日までの期間限定。推しキャラが、東京から新大阪までたどり着けるようぜひ応援してみてはどうでしょう。ハッピーな気持ちになれるかもしれません。

トレンドリサーチャー:辻本拓夢

文:安藤美耶

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部