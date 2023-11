果汁100%の甘酸っぱい味わいで、幅広い世代に愛されている「ポンジュース」。そんなポンジュースとサンリオキャラクターズがコラボした限定グッズが新登場……!?

今回はマイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します。

愛媛限定! 「ポンジュース」とサンリオキャラクターズのコラボグッズ

あすなろ舎WEB 公式サイトより引用

11月初旬から発売される「ポンジュース」とサンリオキャラクターズのコラボ商品。各グッズごとに、「シナモロール」「クロミ」「ハンギョドン」の3種の商品が展開されています。

全6品のコラボグッズは、どれもキュートですでに話題に。Xには、「カワイイ」「ぜったい買う」といったコメントが投稿されています。

期待の声が高まる一方で、このコラボグッズの販売は”愛媛限定”。愛媛県内のお土産店で取り扱われるものの県外の店で購入できる記載はなく、「全国で発売してくれ!!!」と切実な願いを寄せる人の姿もみられました。

コラボグッズのなかには、ボールペンやハンドタオルといった実用性の高いものだけでなく、一風変わった品物も。インテリアにぴったりの「キューブパズル」(1,375円)は、実際にパズルとしても使えるアイテムです。

日本一(にっぽんいち)のジュースになるように、との願いから名付けられた愛媛生まれの「ポンジュース」。サンリオキャラクターズも加わって、可愛さはもはや世界一かも?

(c) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No. L640111

トレンドリサーチャー:會田理沙子

文:三山 てらこ

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部