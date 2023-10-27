コスプレイヤー紗雪が10月26日、自身のX（Twitter）を更新しキョンシーショットを披露した。
紗雪はこの日「キョンシー!!」とポストし、ハロウィンにぴったりなキョンシー衣装を着用したショットを披露。この投稿にファンからは「めちゃくちゃかわいい」「キョンシー良い」といった声が寄せられた。
キョンシー!! pic.twitter.com/QolIYHC7ok— 有川 紗雪🍧 (@sayuki_cos) October 26, 2023
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コスプレイヤー紗雪が10月26日、自身のX（Twitter）を更新しキョンシーショットを披露した。
紗雪はこの日「キョンシー!!」とポストし、ハロウィンにぴったりなキョンシー衣装を着用したショットを披露。この投稿にファンからは「めちゃくちゃかわいい」「キョンシー良い」といった声が寄せられた。
キョンシー!! pic.twitter.com/QolIYHC7ok— 有川 紗雪🍧 (@sayuki_cos) October 26, 2023
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