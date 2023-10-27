コスプレイヤー紗雪が10月26日、自身のX（Twitter）を更新しキョンシーショットを披露した。

  • 紗雪

紗雪はこの日「キョンシー!!」とポストし、ハロウィンにぴったりなキョンシー衣装を着用したショットを披露。この投稿にファンからは「めちゃくちゃかわいい」「キョンシー良い」といった声が寄せられた。