ダスキンは11月1日、ポン・デ・ショコラシリーズ第1弾として「コク深 ポン・デ・ショコラ」全3種をミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)で発売します。SNSでは「待ってました〜!」「絶対買いに行きます」「めっちゃ美味しそう」と期待の声が上がっています。

コク深 ポン・デ・ショコラ

今年のポン・デ・ショコラは、隠し味としてヘーゼルナッツに加え、新しくバニラの香りを加えることで、よりショコラ感をアップさせ、ショコラをもっと楽しめる生地に仕上げたそう。昨年に引き続き3種のラインナップが用意されています。

「ポン・デ・ショコラ」(テイクアウト162円、イートイン165円)は、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のもちもち食感のショコラ生地の風味を感じられるシンプルな味わい。

「ポン・デ・ダブルショコラ」(テイクアウト172円、イートイン176円)は、もちもち食感のショコラ生地全面にチョコレートをコーティング。

「ポン・デ・ザクショコラ」(テイクアウト194円、イートイン198円)は、もちもち食感のショコラ生地にチョコレートをコーティングし、ザクザクのチョコクランチを全体にトッピングしています。

11月29日からは、第2弾として「大人のポン・デ・ショコラ」が登場します。今年は芳醇な香りのドーナツになっているという。詳細は後日、ホームページ等で公開されるそうです。