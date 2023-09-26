ダスキンが運営するミスタードーナツは10月4日、「ミスドゴハン」の新商品10種をミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)で順次発売する。

ピザッタ

今回発売する商品は、もちもち食感の四角い生地にピザ定番の食材をトッピングした「ピザッタ」2種。サクサク食感と濃厚な味わいで秋冬の季節にぴったりな「季節のパイ」3種。紅茶の香りとリンゴの食感が楽しめるパッケージに入った季節の「しっとりマフィン」1種。周年企画のフィナーレとして飲茶30周年を記念しミスドの汁そばと世界のスープが出会って完成した「世界のスープ麺」3種。(世界のスープ麺はミスタードーナツ飲茶取扱店での販売)

さらに10月11日から飲茶周年企画の第2弾として、ミスド初のカップ麺「家で食べるミスドの汁そば」1種を数量限定で発売する。

「ピザッタ マルゲリータ」(イートイン495円、テイクアウト486円)は、もち粉を加えたもちもちのピザ生地に、ハーブミートボール・モッツァレラチーズ・ジェノベーゼソース・トマトソースをトッピング。ハーブの効いたミートボールが味のアクセントになっている。

「ピザッタ クワトロチーズ」(イートイン495円、テイクアウト486円)は、もち粉を加えたもちもちのピザ生地に、4種のチーズを合わせた、チーズ好きのための商品。クリームチーズ・チェダーチーズ・ゴーダチーズ・ペコリーノロマーノチーズ・黒コショウをトッピングしている。

「世界のスープ麺 トムヤムクン」(イートイン 693円)は、エビと野菜がゴロゴロした、チキンやエビの旨味を感じる辛さと酸味が絶妙なスープが細麺によく合うスープ麺。

「世界のスープ麺 フカヒレスープ」(イートイン 693円)は、じっくり煮出したチキンスープに、オイスターソースやホタテを加えた旨味のあるフカヒレスープ。

「世界のスープ麺 ブイヤベース」(イートイン 693円)は、海老・イカ・白身魚など魚介の旨味を感じるスープで煮込んだ、ほんのりガーリックや香草の香るコクのあるスープ。

「家で食べるミスドの汁そば」(テイクアウト270円)は、ノンフライ麺を使用することで、生麺のようなコシと、汁そばのような細麺が楽しめる。チキンベースのスープはシンプルながら旨味があり、麺との相性もぴったりだとか。(同商品はテイクアウト専用)

「エビ香るクリーミービスクパイ」(イートイン253円、テイクアウト248円)は、サクサクのパイ生地に、じゃがいもとエビの風味が効いた濃厚でクリーミーなビスクを包んで焼き上げた商品。

「とろ～り4種のチーズ&ミートパイ」(イートイン253円、テイクアウト248円)は、トマトで煮込んだボロネーゼソースと、とろ～りとした4種類のチーズ(カマンベールチーズ・ゴーダチーズ・マスカルポーネチーズ・チェダーチーズ)を合わせたクリームを包み、シュレッドチーズをのせて香ばしく焼き上げた。

「濃厚チョコレートパイ」(イートイン253円、テイクアウト248円)は、濃厚ながらも甘さひかえめなビターチョコクリームをココアパイ生地で包んだ商品。温めることでより濃厚なチョコの味わいが楽しめる。

「しっとりマフィン アップルアールグレイ」(イートイン242円、テイクアウト237円)は、アールグレイ茶葉を練りこんだしっとりとした生地に、リンゴの果肉をトッピングして焼き上げたマフィン。アップルシナモンジャム入り。