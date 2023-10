ジャニーズWESTから改名したWEST.が、23日に放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ! ライブ!』2時間スペシャル(19:00~21:00)に出演することが20日、発表された。

先日発表された第1弾アーティストのano、シャイトープ、羊文学、Little Glee Monster に続き、このたび第2弾アーティストと楽曲が発表され、WEST.、JUJU、asmiの出演が明らかになった。

デビュー20周年イヤーを迎え、初の47都道府県ツアー開催中のJUJUがなつかしの名曲をカバーする「名曲ライブ! ライブ!」に登場。カヴァーアルバム「スナックJUJU ~夜のRequest~ 『帰ってきたママ』」より「あゝ無情」をテレビ初披露するほか、「DESIRE -情熱-」もカバー、メドレーで届ける。

asmiは、広瀬アリス主演の火曜ドラマ『マイ・セカンド・アオハル』の挿入歌「開青」をフルサイズでテレビ初披露する。ドラマ制作陣と話し合いをしながら『マイ・セカンド・アオハル』のために創り上げられた同楽曲は、劇中で第二の青春を突き進む主人公に寄り添い、その背中をそっと押すような思いが込められている。

WEST.は、グループ初のトリプルAサイドシングルの中の1曲で、何度も立ち上がるキミに向けたアンセム曲「AS ONE」をフルサイズテレビ初披露する。

■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

asmi「開青」

ano「涙くん、今日もおはようっ」

WEST.「AS ONE」

シャイトープ「ランデヴー」

JUJU「あゝ無情」「DESIRE -情熱-」

羊文学「more than words」

Little Glee Monster「UP TO ME!」