クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のイベント「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE- 」DAY1が9月16日に開催された。

「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE-」DAY1

今回の出走者は和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、井上遥乃(イナリワン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)。実況は明坂聡美。シークレットゲストには櫻庭有紗(モンジュー役)が登場した。

「楽しませてもらおう、日本のウマ娘たちよ」。イベントスタートともにシークレットゲスト・モンジュー役の櫻庭有紗が登場。声出し可能なイベントということもあり、「もっと声を聞かせてくれ」と客席を煽る。レギュレーションについてや協賛企業アナウンスをはさみ「いよいよ出走です!」とスタート。

「共に旅路を楽しみましょう!」と22人のウマ娘たちが「DRAMATIC JOURNEY」で出走。今回はブラック・シルバー・グリーンを基調とした新衣装である「スプレンダー・オブ・オニキス」を着用しており、肩にかけたモフモフが印象的な衣装となっている。

矢野、高柳は配信でみているトレーナーたちへも手を振って挨拶。そして、火柱が湧き上がる特攻でステージが真っ赤に染め上げられ、「NEXT FRONTIER」を歌唱。「ユースフルアイズ 」「winning the soul」「彩 Phantasia」「本能スピード」「L'Arc de gloire」と序盤のブロックを駆け抜けていく。

また、「本能スピード」を歌ったメンバーは、高柳、前田、佐伯、遠野。いずれも、オグリキャップ、ナイスネイチャ、キングヘイロー、マチカネタンホイザと中京競馬場の高松宮記念にゆかりのある構成となっている。

合間のMCでは、和氣がアニメでのスペシャルウィークの印象的な「ラヴィクトワールエタモア」(調子に乗らないように)という煽り文句が飛び出すシーンも。そして、「もっと歌う人がたくさんいたら楽しくないですか?」の呼びかけで、トレーナーたちと一緒にアコースティックアレンジの「DRAMATIC JOURNEY」を会場全体で歌うという企画も行われた。

この盛り上がりを維持したまま、トロッコが登場し「RUN×RUN!」で会場を駆け抜けていく。さらに、ステージに現れた真っ赤な眼光の「金のしゃちほこ」をバックに篠田のソロ「DANCE!DANCE!“ROMAN”」を披露する。

お次は、『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』第10話の再現を、「チーム<カノープス>によるトウカイテイオー ミニライブジャック」コーナーで行っていく。その流れを引き継ぎ、エンディングテーマ「願いのカタチ」を歌うという尊みを感じるシーンも。

ここからは遠野の「TAILWIND」、田澤の「Excellent Condition」、花井の「ぶっとび かっとび 全開エンジン!」とチーム<カノープス>によるソロコーナーへ。「ぶっとび かっとび 全開エンジン!」では、AR機能を使い、ロケットが会場全体を飛び回るという演出も飛び出した。 続いて披露されたのは「ユメヲカケル!」。そして、センターモニターに映し出されたのはタキシード姿の武豊騎手と、C・ルメール騎手。きらびやかなゴールドのネオンを背景に華麗なタップダンスを披露し、「みなさん楽しんでますか」と問いかける。すると、どこからともなく祭囃子が聞こえてくる。武豊騎手と、C・ルメール騎手はお祭りっぽい姿に変身しましょうと、「祭」と描かれた巨大なうちわを手に法被姿で再登場。同時に会場には和太鼓の音が響き渡る。

ステージには法被姿のウマ娘たちが所狭しと駆け巡る。和太鼓を乗せたトロッコで会場を走り回り、天井にはAR機能で大量のちょうちんが出現しお祭り会場を彩っていく。「トレセン音頭」や「走れウマ娘」を披露し終えたあとは、空気はガラッと変わり、ジュリ扇を手に木村、長谷川、石見、前田、花井が「Dance 2 Endless Beat」を歌い踊る。

そして、フィナーレを飾るのは、「笑顔の宝物 -Beyond The Future!-」。アンコールでは新曲「Comeback Story V」、そしてウマ娘和太鼓衆のの太鼓演奏による「うまぴょい伝説」で「「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE- 」DAY1という最高のお祭りを締めくくった。

M-01. DRAMATIC JOURNEY

ウマ娘

M-02. NEXT FRONTIER

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、井上遥乃(イナリワン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-03. ユースフルアイズ 衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、真野美月(サクラローレル役)

M-04. winning the soul

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

M-05. 彩 Phantasia

大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、田澤茉純(イクノディクタス役)

M-06. 本能スピード

高柳知葉(オグリキャップ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

M-07. L'Arc de gloire

髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、櫻庭有紗(モンジュー役)

M-08. RUN×RUN!

木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、井上遥乃(イナリワン役)、佐伯伊織(キン グヘイロー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-09. DANCE!DANCE!“ROMAN”

篠田みなみ(タップダンスシチー役) MC[チーム<カノープス>によるトウカイテイオー ミニライブジャック] Machico(トウカイテイオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野 ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)

M-10. 願いのカタチ

Machico(トウカイテイオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、花井美春(ツインターボ役)

M-11. TAILWIND

遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

M-12. Excellent Condition

田澤茉純(イクノディクタス役)

M-13. ぶっとび かっとび 全開エンジン!

花井美春(ツインターボ役)

M-14. ユメヲカケル!

Machico(トウカイテイオー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)

SP コンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -序-]

ウマ娘和太鼓衆

M-15. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

SP コンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -間-]

ウマ娘和太鼓衆

M-19. 走れウマ娘(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

M-20. Dance 2 Endless Beat

木村千咲(ダイワスカーレット役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、花井美春(ツインターボ役)

M-21. Gaze on Me!

衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、井上遥乃(イナリワン役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

公演テーマ SP [GAZE DAY1]

ウマ娘

M-22. Go This Way

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-23. Secret GRADUATION

前田玲奈(グラスワンダー役)

M-24. We are DREAMERS!!

高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、井上遥乃(イナリワン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、真野美月(サクラローレル役)

M-25. Make debut! (Beyond The Dreams Ver.)

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

M-26. 笑顔の宝物 -Beyond The Future!-

ウマ娘

<ENCORE>

ENCORE Overture

M-27. Comeback Story V

ウマ娘

M-28. うまぴょい伝説(どんどこみっくす)

ウマ娘、櫻庭有紗(モンジュー役)、明坂聡美(実況役)、ウマ娘和太鼓衆

(C) Cygames, Inc.