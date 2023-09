メディアミックスプロジェクト『D4DJ』よりUniChØrdとAbyssmareによるライブ「UniChØrd×Abyssmare 2nd LIVE -Star Encounter-」が9月2日、豊洲PITにて開催された。

「UniChØrd×Abyssmare 2nd LIVE -Star Encounter-」

出演は、UniChØrdより小岩井ことり、高橋花林、由良朱合、天麻ゆうき、AbyssmareよりMay’n、相坂優歌、鷲見友美ジェナ、山田美鈴が登場した。

ライブがスタートし、まずはUniChØrdが登場。彼女たちのオリジナル曲「ハジマリビート」をテンションを一気にぶち上げる。まさに体を駆け抜ける衝動で客席・ステージすべてがビリビリと痺れていく。

続けて、『NEEDY GIRL OVERDOSE』より「INTERNET OVERDOSE」でファンと一緒にパラパラの振り付けで盛り上げていく。そして、ボーカロイド楽曲「ハッピーシンセサイザ」とカバー曲を披露した後に、「ピコピコ音頭」でステージはダンスフロアからお祭り会場へと変化する。

そして、新曲の「空想リーパー」はタイトルで言葉遊びをしている、とあるネットスラングを表現した楽曲。客席と一体となり「KSRP」と叫び、会場は大盛りあがり。そして、「DJ NANMO WAKARAN」につなげ、エモ新曲「孤月」と、サイリウムの一体感が楽しい「クリカエステップ」をライブ初披露。

そしてライブは後半戦。Abyssmareが登場し、新曲「STORY」をMay’nがアカペラで歌い場を沸かす。打って変わって、攻撃的なシリアスさとクールさ、そしてハードな展開が同居した「Get into the Abyssmare」を披露。

ここからはカバーコーナー。「怪物」、「Red fraction」「儚くも永久のカナシ」と立て続けに披露したあとは、DJプレイをはさみ「Raindrops」「Take Me On」「I AM THE BEST」「WINNER」とボルテージをこれでもかと上げ続けていく。

合間の告知コーナーでは、UniChØrd、Abyssmareとそれぞれの出演イベントの開催を発表。10月11日発売のUniChØrd 2nd Single「クリカエステップ」、Abyssmare 2nd Single「STORY」の初回生産分に先行抽選申込券が封入されるとのこと。ラストは、ユニットコラボとして、『D4DJ Groovy Mix』への実装を発表したのちに「LOVE!HUG!GROOVY!! Type:!」を披露し、本ライブは幕を下ろした。

PHOTO:福岡諒祠(GEKKO)

(C)bushiroad All Rights Reserved.