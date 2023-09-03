テレビ東京では3日『THE カラオケ★バトル THE OPEN Ⅱ 〜プロアマ最高位戦〜』((18:30〜)を放送する。

藤牧京介

同番組では、101人から選び抜かれた歌声のINI 藤牧京介が桑田佳祐の名曲を歌唱。さらにテレビ初のカラオケ採点となる元BiSHハシヤスメ・アツコはKinKi Kidsの人気曲を披露する。さらに前回覇者であるU18四天王 久保陽貴に、宝塚最強歌姫などプロとアマチュアが混合で火花を散らし100点も

出場者

■Aブロック

【帰ってきた元宝塚の最強歌姫】 RiRiKA×松田聖子「私だけの天使〜Angel〜」

【熊本からやってきたトロフィーハンター】 前田 由起子×中森明菜「DESIRE-情熱-」

【EXILE・ATSUSHIが認めた逸材!愛媛希望の星】 佐々木 陸×Superfly「輝く月のように」

【U-18四天王 100点ホルダー】 伊沢 有香×絢香「にじいろ」

■Bブロック

【夢を再び追いかけるシングルマザー】 岸本しおり×中島みゆき「銀の龍の背に乗って」 【101人から選び抜かれた歌声】 藤牧 京介(INI)×桑田佳祐「明日晴れるかな」

【解散まもないBiSH テレビ初のカラオケ採点】 ハシヤスメ・アツコ(元BiSH)×KinKi Kids「愛のかたまり」

【人気アニメ声優】 林 勇×Mr.Children「しるし」

■Cブロック

【AI採点に相性抜群の紅白歌手】 久宝留理子×アン・ルイス「六本木心中」

【所ジョージと木梨憲武が惚れ込んだ天性の歌声を持つ歌姫】 aka×LiSA「炎」

【カラオケ100点先生】 柳光絵×小柳ゆき「be alive」

【THEカラオケ★バトル 最強男子】 久保陽貴×AI「Story」

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