スターバックス コーヒー ジャパンは9月1日、秋の味覚を堪能できる「おさつ バター フラペチーノ」(Tallサイズのみ/持ち帰り678円、店内利用690円)を全国の「スターバックス」(一部店舗を除く)で発売する。10月10日までの期間限定販売(一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある)。

「おさつ バター フラペチーノ」(Tallサイズのみ/持ち帰り678円、店内利用690円)

クセになるさつまいも・バター・はちみつの甘じょっぱさ

バターとはちみつがじゅわっとしみ込むホクホクの焼き芋をイメージしたフラペチーノ。さつまいもの優しい甘さと甘じょっぱいハニーバターのコンビネーションが特長となっている。

フラペチーノのボディには、塩味とバターの香りを閉じ込めた焼き芋をごろっとチャンクのままブレンド。ホクホクとしたさつまいもの感覚を味わえます。カップの底には塩気が程よく効いた塩味 芋けんぴを忍ばせ、一口吸うたびにカリカリの食感がお楽しみいただけるよう仕立てた。

ホイップクリームには甘じょっぱいハニー バター ソースを回しかけ、塩味 芋けんぴも散りばめることで、より一層焼き芋とバターの魅力を引き出している。

ホイップクリームには甘じょっぱいハニー バター ソースを回しかける

会員対象の先行販売も

8月30日〜31日、ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards(スターバックス リワード)」会員を対象に、おさつ バター フラペチーノ先行販売が実施される。

より贅沢な「おさつカスタマイズ」

9月22日から、ハニー バター ソースと塩味 芋けんぴを増量して、おさつ バター フラペチーノをより贅沢に味わえる「おさつカスタマイズ」が注文できる。