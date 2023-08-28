ダスキンが運営するミスタードーナツは8月30日、期間限定「さつまいもド」全5種をミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)で発売する。

さつまいもド

「ドーナツはどこまで焼きいもになれるのか?」

5年目の今年は「ドーナツはどこまで焼きいもになれるのか?」をテーマに焼きいものカタチまで再現した、"まるで焼きいも!"なドーナツが新登場。「さつまいもド まるで焼きいも」(イートイン220円、テイクアウト216円)は、焼きいもの皮をイメージした色と風味のグレーズと、焼きいもの見た目を再現しゴマをトッピングして、見た目も風味も、焼きいもを再現。焼きいものカタチをイメージしたスティック状のデニッシュ生地は、食感はもちろん、焼きいもの風味も楽しめる商品。

昨年人気の「蜜いも」「大学いも」「スイートポテト」も

昨年も登場した「さつまいもド」が今年も再登場。「さつまいもド 蜜いも」(イートイン165円、テイクアウト162円)は、さつまいもをイメージした、ほくほく&しっとり食感のドーナツにシロップを染み込ませた、まるで蜜いものようなドーナツ。

「さつまいもド 蜜いもブリュレ」(イートイン187円、テイクアウト183円)は、さつまいもをイメージした、ほくほく&しっとり食感のドーナツにシロップを染み込ませ、"パリッと"食感のキャラメリゼしたシュガーを合わせたさつまいもド。

「さつまいもド 大学いも」(イートイン165円、テイクアウト162円)は、さつまいもをイメージしたほくほく&しっとり食感のドーナツに、大学いもをイメージした甘いタレとゴマをトッピングした。

「さつまいもド スイートポテト」(イートイン176円、テイクアウト172円)は、さつまいもをイメージしたほくほく&しっとり食感のドーナツに、スイートポテトクリームをトッピングして焼き上げた。