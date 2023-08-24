南海電気鉄道は24日、「泉北ライナー」(難波～和泉中央間)の一部列車で使用している50000系「ラピート」車両について、9月30日をもって運行を終了すると発表した。6両編成だった「泉北ライナー」は10月1日以降、4両編成に変更される。

「ラピート」車両による「泉北ライナー」の運行は2022年11月1日から行われてきた。「ラピート」車両の運行終了にともない、平日ダイヤの上下各5本、土休日ダイヤの上下各6本について、6両編成から4両編成に変更される。

平日ダイヤにおいて、対象となる列車は、下り「泉北ライナー63号」(難波駅8時17分発)・「泉北ライナー67号」(難波駅17時44分発)・「泉北ライナー71号」(難波駅19時24分発)・「泉北ライナー75号」(難波駅20時50分発)・「泉北ライナー79号」(難波22時17分発)、上り「泉北ライナー64号」(和泉中央駅7時31分発)・「泉北ライナー70号」(和泉中央駅17時3分発)・「泉北ライナー74号」(和泉中央駅18時40分発)・「泉北ライナー78号」(和泉中央駅20時6分発)・「泉北ライナー82号」(和泉中央駅21時34分発)。

土休日ダイヤにおける対象列車は、下り「泉北ライナー63号」(難波駅8時25分発)・「泉北ライナー67号」(難波駅10時25分発)・「泉北ライナー71号」(難波駅17時44分発)・「泉北ライナー75号」(難波駅19時26分発)・「泉北ライナー79号」(難波駅20時50分発)・「泉北ライナー83号」(難波駅22時17分発)、上り「泉北ライナー64号」(和泉中央駅7時43分発)・「泉北ライナー68号」(和泉中央駅9時43分発)・「泉北ライナー72号」(和泉中央駅17時2分発)・「泉北ライナー76号」(和泉中央駅18時40分発)・「泉北ライナー80号」(和泉中央駅20時7分発)・「泉北ライナー84号」(和泉中央駅21時34分発)となる。