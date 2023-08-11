オーディオストリーミングサービスのSpotifyは、19日と20日に開催される「SUMMER SONIC 2023」(以下サマソニ)の東京会場にて、Spotify Premium会員限定スペース「Spotify Premium STUDIO」を開設する。

■「Spotify Premium STUDIO」で公開収録を実施

サマソニで、Spotifyのプレイリストブランド「RADAR: Early Noise」の世界を体現するスペシャルステージ「Spotify RADAR: Early Noise Stage」を実施するSpotify。「Spotify Premium STUDIO」は、同エリア内(幕張メッセ7号館)にて設けられる。

本スペースでは、ENHYPEN、NewJeans、[Alexandros]、imaseらによるSpotifyビデオポッドキャストの公開収録を実施予定で、サマソニ東京チケットを購入したSpotify Premium会員を対象に、特設サイトより応募すると抽選で招待される。収録されたビデオポッドキャストは、Spotify公式「SUMMER SONIC 2023」プレイリスト、および「New Music Wednesday [Music+Talk Edition]」にて順次公開予定だ。

■初のコラボ店舗「Spotify×なるきよ」オープン

さらに、「Spotify Premium STUDIO」に隣接したスペースには、音楽業界関係者から愛されている渋谷の名店「なるきよ」とSpotifyによる初のコラボ店舗「Spotify×なるきよ」がオープン。

本店舗では、サマソニのために特別にアレンジした「なるきよ」メニューの数々を楽しむことができ、熱いサマソニを涼やかに盛り上げる。また、Spotify Premium会員には、「Spotify×なるきよ」コラボセット(グリーンカラーのスペシャルカクテル“スポティハイ”となるきよ特製どら焼きセット)が用意されている(両日先着順にて無くなり次第終了)。

■「Spotify Premium STUDIO」公開収録タイムテーブル

・8月19日

13:00～13:20 ENHYPEN

14:10～14:30 NewJeans

17:00～17:20 [Alexandros]

18:10～18:30 yonawo × 鈴木真海子 × Skaai

・8月20日

14:35～14:55 Tani Yuuki

17:40～18:00 imase

18:40～19:00 LANA

※参加アーティストや時間は変更の可能性あり

■SUMMER SONIC 2023(サマソニ)「Spotify RADAR: Early Noise Stage」タイムテーブル

・8月19日

12:30～13:00 chilldspot

13:40～14:10 Bialystocks

14:50～15:20 DURDN

16:10～16:40 yonawo×鈴木真海子×Skaai

17:40～18:10 Daichi Yamamoto

19:00～19:30 春ねむり

・8月20日

12:50～13:20 ao

13:55～14:25 tonun

15:05～15:35 LANA

16:30～17:00 imase

18:00～18:30 CHAI

19:30～20:00 新しい学校のリーダーズ

※OPENING ACTを除く