2023年10月からの放送開始が予定されているTVアニメ『ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~』より、エンディングテーマ情報が公開された。

本作のEDテーマはカノエラナが歌う「Queen of the Night」に決定。カノエラナからは「『Queen of the Night』は、どんな逆境にもめげず、強かに勝利に進み続ける女性を想い描きながら制作いたしましたの。きっと沢山の皆様に気に入っていただけるはずですわ!!!」とのコメントが寄せられている。なお、シングルは11月1日のリリース予定。

カノエラナ「Queen of the Night」初回限定盤のジャケットイメージ

TVアニメ『ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~』は、2023年10月よりTOKYO MXほかにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)餅月望・TOブックス/ティアムーン帝国物語製作委員会2023