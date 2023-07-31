【本動画には作品のネタバレ含まれています。ご注意ください。】
Prime Videoで配信されている“新感覚”恋愛リアリティ番組 『ラブ トランジット』 。同番組に出演した、あみ&こうへいに話を聞いた。
同番組は韓国の大手エンターテインメント企業であるCJ ENMが製作し、 世界中で人気を誇る恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』の フォーマットを元に日本で製作された新番組となっている。
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