フジテレビの動画配信サービス・FODでは、高校ダンス部日本一を決める『DANCE STADIUM 夏の全国大会 2023』の全日程を生配信する。
『DANCE STADIUM』は、全国のダンス部に所属する高校が目標とする日本最大の大会。「夏の全国大会」「冬のバトルトーナメント」「春の新人戦」と、年間を通じて開催される。今回は、「夏の全国大会」の地方大会・全国大会の全日程を生配信。大会当日の生配信は地方大会・全国大会ともに有料だが、地方大会は生配信後のアーカイブ配信を無料公開する。
「夏の全国大会」には、日本中から600を超える高校がエントリー。2～12人編成のスモールクラス、13～40人編成のビッグクラスに分かれ、高校生ダンサーたちが2分半の演技に高校生活の全てを注ぎ込む。
テクニック、振り付けや構成、ビジュアル、演出、音楽などの分野において、オリジナリティーと総合力に優れ、全国10箇所で行われる地方大会を通過した精鋭チームのみが、全国大会への切符を手にすることができる。
配信日程は、以下の通り。
＜九州大会＞７月25日（火）12時30分配信開始（13時開演予定）
＜沖縄大会＞７月26日（水）12時30分配信開始（13時開演予定）
＜中国・四国大会＞７月27日（木）13時00分配信開始（13時30分開演予定）
＜東海大会＞ビッグクラス ７月27日（木）11時30分配信開始（12時開演予定）
スモールクラス ７月28日（金）14時配信開始（14時30分開演予定）
＜京滋・北陸大会＞７月28日（金）12時30分配信開始（13時開演予定）
＜北海道大会＞７月30日（日）13時配信開始（13時30分開演予定）
＜東北大会＞７月31日（月）12時配信開始（12時30分開演予定）
＜関東・甲信越大会＞Aブロック ８月１日（火）10時45分配信開始（11時15分開演予定）
Bブロック ８月２日（水）10時45分配信開始（11時15分開演予定）
＜東京都大会＞Aブロック ８月３日（木）10時45分配信開始（11時15分開演予定）
Bブロック ８月４日（金）10時45分配信開始（11時15分開演予定）
Cブロック ８月５日（土）10時45分配信開始（11時15分開演予定）
＜近畿大会＞Aブロック ８月２日（水）11時配信開始（11時30分開演予定）
Bブロック ８月３日（木）11時配信開始（11時30分開演予定）
Cブロック ８月４日（金）11時配信開始（11時30分開演予定）
＜全国大会／スモールクラス＞８月16日（水） 開始時間未確定
＜全国大会／ビッグクラス＞８月17日（木） 開始時間未確定
※配信開始時間は、予告なく変更になる場合あり