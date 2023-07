アイドルグループ・King & Princeが8月16日に発売する5枚目のアルバム『ピース』の収録内容が10日に公開された。

King & Prince(左から高橋海人、永瀬廉)

同作のリード曲は「My Love Song」。“愛の再告白”をテーマに、King & Princeが老若男女すべての人に届ける王道ラブソングだ。さらに、永瀬廉、高橋海人(※高ははしごだか)のソロ曲も初収録。永瀬のソロ曲「きみいろ」は、永瀬が初めて共作で作詞にチャレンジした恋愛ソングとなっており、一方、高橋のソロ曲「ワレワレハコイビトドウシダ」は、高橋たってのオファーでクリープハイプ・尾崎世界観が作詞作曲を担当し、クリープハイプがアレンジ・演奏・コーラスを務めている。

また、特典映像として、初回限定盤Aにはアルバムリード曲のMVと、ダンスバーションのMV、MV撮影の様子を収めたメイキング、初回限定盤Bには、King & Princeがアルバムを作り上げていく様子を追いかけた「『ピース』 Behind the scenes」を収録。

ファンクラブ限定のDear Tiara盤は、2日に東京・有明アリーナで開催されたファンミーティング「King & Princeとうちあわせ」昼公演のライブパフォーマンス映像、そして夜公演で披露した「koi-wazurai」のパフォーマンス映像や、メイキング映像が収められる。

■King & Prince『ピース』



【CD】※初回限定盤A・B、Dear Tiara盤共通:全13曲収録。通常盤:全14曲収録

M01.静寂のパレード

M02. My Love Song

M03.なにもの

M04.That's Entertainment

M05.分かってるつもり

M06.かた結び

M07.ワレワレハコイビトドウシダ(高橋ソロ)

M08.CHASE IT DOWN

M09.TLConnection

M10.Recolor

M11.きみいろ(永瀬ソロ)

M12.君に届け

M13.Happy ever after

M14.TOGETHER WE STAND(通常盤のみ収録)