テレビ朝日系バラエティ番組の投票企画「第6回『バラバラ大選挙』」が、今回はテレビ朝日スタッフによる社内投票で行われることが22日に発表された。結果発表は7月下旬を予定。

豪華出演者×若手プロデューサー&ディレクターがタッグを組む深夜のバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。今年春からは枠を拡大し、現在18番組を放送している。一番面白い番組を選ぶ「バラバラ大選挙」は過去5回実施。視聴者投票とテレビ朝日で働くスタッフ対象の社内投票を行い、「バラバラ視聴者グランプリ」「バラバラテレ朝グランプリ」に輝いた番組それぞれにご褒美特番の権利が与えられてきた。(※5回目は視聴者グランプリのみ)このグランプリをきっかけに、『ブイ子のバズっちゃいな!』が土曜夜の人気情報バラエティ『楽しく学ぶ!世界動画ニュース』に進化したほか、『キョコロヒー』、『ハマスカ放送部』、『かまいガチ』、『くりぃむナンタラ』、『トゲトゲTV』(旧『トゲアリトゲナシトゲトゲ』)が姉妹ゾーンである「スーパーバラバラ大作戦」に枠昇格してきた。

そして18番組になってから初となる「バラバラ大選挙」はテレビ朝日スタッフによる社内投票のみで行われることが決定。投票期間は6月23日~7月7日、結果発表は7月下旬を予定している。果たしてどの番組がグランプリに輝き、ご褒美特番の権利を得るのか。

番組MCたちの意気込みは以下の通り。

■『見取り図じゃん』毎週月曜25:56~26:13



盛山晋太郎:諸先輩方を追っかけて今度こそ一位をとります!「新しい景色」をみせてください! 信じてもらえないかもしれませんが、日本代表より先に思いついてました!

リリー:1位になりたいです!! めざせ長寿番組!!!

■『チョコプランナー』毎週月曜26:13~26:30



長田庄平:今回は1位を獲りたいです! 1位を獲って次のステップに行きたいと思います!

松尾駿:最近、やっている企画の評判も上がってきてるので今がチャンスかなと。テレビに初めて出してもらったのはテレ朝というテレ朝っ子なので是非お願いします!

■『週刊ダウ通信』毎週月曜26:30~26:47



蓮見翔:初めてのバラエティのレギュラーが冠番組という状態で右も左もわからずやってますが、さすがにそろそろ20代がテレビにもっと出てないといけないタイミングが来ているとも思うので、将来性を加味して愛してもらえたら助かります。僕らは20年経っても全員40代です!

■『スーパー山添大作戦』毎週月曜26:47~27:04



山添寛:人と人とが織りなす愛をテーマにやってきました。クスッと笑えて、ちょっぴり泣ける、教養ある番組のために一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。(指ハート)

■『140×875』毎週火曜25:56~26:13



秋山寛貴:選挙への意気込みを100字でとお願いされました。40字少ない。お陰様で最近はなんでもすぐ140字と比べる脳みそになっています。この癖をもっと多くの方と共有できたら、うれしいです。文字制限って楽しいです。

岡部大:人生初の出馬でございます。特番勝ち取りたいです。小ネタに異常な労力をそそぐ番組なので、本ネタはそのままで、菊田の40秒ロケが海を越えるかもしれません。秋山の140字ドラマが更に壮大なスケールになるかもしれません。当選した暁には、必ずや、140字の無限の可能性を皆様にお見せいたします。

菊田竜大:遂にやってきました、バラバラ大選挙!! ぼくたちにとって初めての選挙でございます。なんと勝ったら特番ができるらしいです。これは勝ちたい! と言いたいところですが、正直1番悲しいのは番組が終わること。なので何とか番組が終わらない順位に入りたいのでよろしくお願いします!

■『イワクラと吉住の番組』毎週火曜26:13~26:30



イワクラ:番組の企画の中で、今までやってみたかった「かわいいと思うもの」について男性ゲストの方とお話しするという企画で、かわいいものをみんなで共有する面白さを表現として出せたのが一番楽しかったです。ゲストの方からもめっちゃいい番組やなと言って頂けたり、また呼んでなと言って頂ける番組なので、これからも色んな角度から柔らかく人に刺さるような番組にみんなでしていけたらと思います。

吉住:今回で3度目のバラバラ大選挙。イワクラさんとは自分たちのペースで距離が近づいていってる感覚があります。きっとあと10回ほどすればマブダチです。マブのうちらが見れるまでもうちょい。よろです。

■『ランジャタイのがんばれ地上波!』毎週火曜26:30~26:47



伊藤幸司:絶対に一位を取って、番組を続けたい! まだまだやりたいことがたくさんあります! やりたいやりたい! 長寿番組にしたい! お願いします〜〜〜!!!

国崎和也:テレ朝はん! いつもほんまにありがとう!!! テレ朝はんに感謝のしすぎで、テレ朝はんには足向けて寝れまへん! ホンマでっせ!! 感謝感謝の毎日でんねん! テレ朝はんとの日々が必ずワイの走馬灯に出てくると思います!ホンマに楽しかったなあ! テレ朝はんに行くために早く湾岸スタジオに入って、ネタパレの収録を、、あれ!? アカン!! これフジテレビはんや!! アカーーーン!!! アカンでぇー!!

■『ジェシカ美術部』毎週火曜26:47~27:04



ガク:『ジェシカ美術部』、初めて選挙に参加させて頂きます。テレビ朝日はテレビ局としてもっともっとアートを押し出していくべきです。よね? アート局にしましょう。番組ではなくアートを流しましょう。お返事待ってます。

■『岩井&花澤 まんが未知』毎週水曜25:56~26:13



岩井勇気:『まんが未知』を花澤さんと2年半一緒にやってきて、岩井・花澤のノリが高まってきていると思います! いい雰囲気で、今後も続けていきたいと思います。

花澤香菜:またやってきました……大選挙! 今回は局員さんたちが投票してくださるということで、アピールしたいのは『まんが未知』の使い勝手の良さです。番組の枠を飛び越え、『まんが未知』コンビで特番をやらせてもらったりしています。他にもまだまだ色んな可能性を秘めているこの番組よろしくお願い致します!!!

■『シソンヌ長谷川×○○のキマリ』毎週水曜26:13~26:30



長谷川忍:総選挙が局内に変更という事で自分の番組にもチャンスが残っているのではと……今一度テレビ朝日へ出向いた時は必要以上に大きい声で挨拶をしたいと思います。ドラえもんさんにも一礼しながら社内に入らせて頂きます。皆さん今後とも宜しくお願いします。

■『杉谷拳士が取材中』毎週水曜26:47~27:04



杉谷拳士:日々の収録にあたって、一番驚いたのは、スタッフさんの数がとても多い事。大変ありがたい限りです。スタッフの皆さんと事前に方向性をすり合わせたり、取材をさせていただく際の注意点を学んだりを繰り返しながら楽しくロケさせて頂いております! これからも見ている方々を笑顔に出来るような、“前進”全力取材を続けて参りますので『杉谷拳士が取材中』をよろしくお願いいたします!

■『サクラミーツ』毎週木曜25:56~26:13



井上梨名:櫻坂46の井上梨名です。番組が始まってから、頭の中がコントでいっぱいになる日々を送っています。それくらいサクラミーツは私にとって、楽しみな時間の1つになっています! いつも番組を応援してくださる視聴者さんに恩返しがしたいです! 何としてでも選挙で1位を取って特番がしたい! 皆さん力を貸してくださーい!!!

大沼晶保:櫻坂46大沼晶保です! 私たちは木曜放送のサクラミーツで毎週たくさんの芸人さんと一緒にコントに挑戦しています。私はこの番組のお話しをいただいた時、生きていて良かったと本気で思いました! テレビ朝日さんには感謝の気持ちでいっぱいです!! このご恩を返せるよう、そして視聴者さんに楽しんでいただけるように、全力で頑張りたいと思います! 応援してくださったらうれしいです!

武元唯衣:櫻坂46の武元唯衣です! 毎週木曜放送の『サクラミーツ』。この場所で、たくさんの芸人さん方から直接学び、時には壁にぶち当たりながらも全力でコントに挑戦し続けています。これからも熱い熱い気持ちで“パワフルに”頑張りますので、是非『サクラミーツ』の応援をよろしくお願いいたします!

増本綺良:櫻坂46の増本綺良です。毎週木曜放送の、櫻坂メンバー4人で芸人さんとコントに挑戦する『サクラミーツ』では、アイドルを忘れ、真剣に笑いに向き合っています! これからも精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします!

■『~なぜここにいるの?~ごみ物語』毎週木曜26:13~26:30



滝沢秀一:間違いなく僕らに票を入れてくれると確信しております。SDGsの時代に我々はゴミを拾って、さらにそれを面白くしようとしてるんですから、この番組に投票しなければ、SDGsに加担していないということになります。なので是非お願い致します!

森田哲矢:どの局のどの番組よりもSDGsを推してる番組で、これに投票しない社員ってどうなんだと僕は思っちゃいますけどね。地球のことを考えた方がいいと思います! 以上!

岡野陽一:恥ずかしながら選挙というのに出るのが初めてなのでこうやって出馬させていただいたからには流石に受かりたいという気持ちがあるので、どうにか入れて欲しいです! 受かりたいです! 受かりたいです! 本当にお願いいたします!

■『トンツカタン森本&フワちゃんのThursday Night Show』毎週木曜26:30~27:47



フワちゃん:Born next TONIKAKU from this program!!!! Don't worry!!! I'm wearing sports bra!!

森本晋太郎:僕の主戦場であるバラバラ大作戦がお送りするバラバラ大選挙の季節がやってまいりました。今回は以前と違った投票システムになっているそうですが、僕が持つ「バラバラ大作戦の発展と繁栄」という信念は変わりません。番組はバラバラだけど、気持ちは一丸。最高の選挙になることを心より祈っております。

■『ソレいる?六本木会議』毎週木曜26:47~27:04



成田悠輔:いまだに何をやりたい番組なのかよくわからず絶賛迷走中。この番組のスタッフや出演者に出くわしたら何をすべきなのか教えていただけたらうれしいです。

テレビ朝日 久保田直子アナウンサー:見るたびに様子が変わるこの番組。「絶賛迷走中」であり、「柔軟に進化中」です! このまま終わらせるのはもったいない! 成田さんだって、絶対……いや、きっと……いや、多分……思っている、、はず! もう少しだけソレいるに時間をいただけたら! どうぞよろしくお願いします!

■『新日ちゃんぴおん!』毎週金曜26:26~26:43



テレビ朝日 三谷紬アナウンサー:第5回バラバラ大選挙グランプリ獲得番組の『新日ちゃんぴおん!』MCの三谷紬です。今回はなんと視聴者投票なしの社内投票のみで行われるとのこと!! プロレスファンの皆さんの1票ではなく、社内の1票が大事になるとのことですが、グランプリを獲得した暁には特番が出来るとのことで、前回の“グランプリ獲得ご褒美”でファンの皆さんに喜んでいただける特番&特別試合が出来ましたので、今回もちょっくら2連覇してこようと思います!

■『ダブルタップミステリー』26:43~27:00



尾形貴弘:『ダブルタップミステリー』のパンサー・尾形です!! この番組は、スタッフさんめちゃくちゃ頑張ってます!! 不思議な短編ドラマを考察するという、攻めた番組ですが、この番組は長くやって口コミでバズっていく番組だと思います!! こんな僕を選んでくれたスタッフさんには感謝しかありません!! よろしくサンキューーーーーーーーーーーーーーーーー!!