アンミカ、栗山英樹、佐藤景瑚（JO1）、てつや（東海オンエア）、中村獅童・小川陽喜親子、 花村想太（Da-iCE）、Mrs. GREEN APPLE、観月ありさ、吉田沙保里、LEO（BE:FIRST）らが5日、映画『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』日本最速試写会レッドカーペット・イベントに登場した。
（オススメ動画）
🎬【激カワ】中村獅童・陽喜くん親子、スパイダーマンコスで登場！映画『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』日本最速試写会レッドカーペット・イベント
https://youtu.be/5Nb8UNqPjaU
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