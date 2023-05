5月15日に放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』2時間スペシャル(19:00~21:00)。先日出演アーティストが発表されたが、このたび注目企画に出演するアーティストが発表された。

アーティストがヒット曲を本気で踊る「踊ってみた」企画では、Travis Japanが初参戦。大ヒット映画のエンディング主題歌で話題の10-FEET「第ゼロ感」でパフォーマンスする。高いダンススキルで勢いのある彼らと疾走感のある楽曲のコラボレーションに注目だ。

THE RAMPAGEはパフォーマー13人が、幅広い世代に人気急上昇中のVaundy「怪獣の花唄」で本気ダンス。現在YouTubeでMVの再生回数が5300万回超えというロングヒット中の同楽曲とTHE RAMPAGEならではダンスで魅せる。

さらに、大好評の「名曲ライブ!ライブ!」では、Da-iCEからボーカルの大野雄大、花村想太が高橋洋子の「残酷な天使のテーゼ」を歌い上げる。

そのほか、スピッツ、優里、いきものがかり、緑黄色社会、yama、神はサイコロを振らない、INI、Awesome City Club、ちゃんみなが最新曲や注目曲をフルサイズでテレビ初披露。そして、韓国の6人組ガールズグループ・IVEが『CDTVライブ!ライブ!』に初登場する。

■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

IVE「WAVE」「After LIKE -Japanese ver.-」「Kitsch」

INI「FANFARE」

いきものかがかり「STAR」

Awesome City Club「アイオライト」

神はサイコロを振らない「修羅の巷」

THE RAMPAGE「16BOOSTERZ」

スピッツ「美しい鰭」 「ときめきpart1」

Da-iCE「ダンデライオン」

ちゃんみな「B級」

Travis Japan「Moving Pieces」

yama「slash」

優里「アストロノーツ」

緑黄色社会「うそつき」

【踊ってみた】

THE RAMPAGE「怪獣の花唄」(Vaundy)

Travis Japan「第ゼロ感」(10-FEET)

【名曲ライブ!ライブ!】

大野雄大、花村想太(Da-iCE)「残酷な天使のテーゼ」(高橋洋子)