『RIZIN.41』が1日、丸善インテックアリーナ大阪で行われ、アツい闘いを繰り広げた選手が試合後インタビューに応じた。

（オススメ動画）
🎬【RIZIN】皇治、芦澤竜誠に敗れ引退宣言 エイプリルフールのネタではないと明言『RIZIN.41』
https://youtu.be/0sxnrthwEy4

🎬【RIZIN】榊原信行CEO、皇治の”引退宣言”について「真摯に向き合って話てみたい」　『RIZIN.41』
https://youtu.be/kK0vvabR9gs

🎬【RIZIN】芦澤竜誠、勝因は『THE MATCH』での敗戦にあり！？そのYA-MANとはMMAでの再戦を希望『RIZIN.41』
https://youtu.be/6Q7A95hV0L4

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース　エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/

【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta

【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby

【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi