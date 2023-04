16日に大阪・サンケイホールブリーゼで上演される舞台『オールナイトニッポン55周年記念公演 宮沢賢治「銀河鉄道の夜」より「たぶんこれ銀河鉄道の夜」~The Night of the Milky Way Train(right?)~』大千穐楽公演が、ライブ配信されることが6日、わかった。

舞台『オールナイトニッポン55周年記念公演 宮沢賢治「銀河鉄道の夜」より「たぶんこれ銀河鉄道の夜」~The Night of the Milky Way Train(right?)~』

『続・時をかける少女』(18年)、『たけしの挑戦状ビヨンド』(20年)でタッグを組んできたニッポン放送とヨーロッパ企画が手掛けるエンタメ舞台シリーズ第3弾となる同作。SFコメディの名手であるヨーロッパ企画・上田誠氏が宮沢賢治の名作『銀河鉄道の夜』をモチーフに制作した、令和が舞台のSFファンタジーコメディだ。久保田紗友が主演を務めたほか、乃木坂46の田村真佑、鈴木仁、戸塚純貴らが出演している。

今回のライブ配信は、『あの夜を覚えてる』、舞台『背信者』などをニッポン放送と共同制作し、ライブ配信の新しい形に挑戦してきたノーミーツが担当。配信終了後から23日(23:30)までアーカイブ配信がされるほか、脚本・演出・作曲の上田氏とトークゲストを招いての副音声トークなど、配信限定企画も行われる予定だ。

視聴チケットは3,000円で、10日(10:00~)から23日(21:00)まで販売される。