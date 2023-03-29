ミスタードーナツは4月5日、「Misdo Drink Selection」として、「とろけるホイップドリンク とろっぷ」全3種と「タピオカ」全2種を期間限定で発売する。

「とろけるホイップドリンク とろっぷ」は、同店の定番コールドドリンク「ミスド アイスコーヒー」「ミスド アイスカフェオレ」「アイスロイヤルミルクティ」に、とろりとしたくちどけのよいホイップをのせてアレンジしたドリンク。

とろけるホイップとコーヒーの2層のコントラストがかわいい「とろっぷ アイスコーヒー」(テイクアウト410円/イートイン418円)や、とろけるホイップの上に甘いキャラメルソースをのせた「とろっぷ アイスカフェオレ」(テイクアウト453円/イートイン462円)、黒米や黒豆入りの黒五黒糖シュガーをかけた甘すぎない「とろっぷ アイスロイヤルミルクティ」(テイクアウト453円/イートイン462円)を用意している。

どの商品も、ホイップやトッピングを合わせることでちょうどいい甘さとなり、普段コーヒーを飲まない人でも試しやすい商品に仕上がっている。ホイップをイメージしたかわいいデザインのカップもポイントだ。

また、もちもちぷるぷる食感がアップした黒糖タピオカを使用し、さらにおいしくブラッシュアップした「タピオカ」も再登場。

食感の黒糖タピオカに黒糖入りソースとミルクを注いだ「タピオカ もちもち黒糖ミルク」と、黒糖タピオカにウバ産茶葉を100%使用したアイスロイヤルミルクティを注いだ「タピオカ もちもち黒糖ロイヤルミルクティ」の2種(各テイクアウト540円/イートイン550円)を揃えた。

ドーナツと一緒に、ドリンクだけでも、その日の気分にあわせて、いろいろ選べる「Misdo Drink Selection」を楽しんでみてはいかがだろう。

販売期間は、4月5日〜9月下旬(順次販売終了予定)。対象ショップは、ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)。