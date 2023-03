フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『少年をなぐさめて』を、15日0時から韓国と同時に独占配信する。

同作は、韓国の人気WEB漫画が原作。とある高校を舞台とした、悩みを抱える2人の少年の成長物語で、さわやかなストーリー展開と映像美、揺れ動く2人の少年の心を繊細に描き出している。1人でいることが好きな高校のアーチェリー特待生イ・ダヨル(キム・ジェハン)と、ミステリアスな雰囲気のチョ・テヒョン(シン・イェチャン)…誤解から始まった2人の関係は、次第に互いの存在に安らぎを覚えていく。

主演のキム・ジェハンとシン・イェチャンの2人は、2021年にデビューした11人組のボーイズアイドルグループ・OMEGA Xのメンバーで、同じグループ2人がW主演でキャスティングされたことに加え、原作キャラクターとの高いシンクロ率で話題を呼んだ。同じグループメンバー同士だからこそ見える2人のリアルなケミ(※「相性の良さ」韓国のスラング)にも注目だ。

(C)2023 Picturesque and kt alpha Co., Ltd. All Rights Reserved.