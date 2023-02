「ゴジラ」シリーズより、モスラ(成虫)をモチーフにしたティッシュケースが登場。「ゴジラ モスラ(成虫)ティッシュケース」(13,200円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「ゴジラ モスラ(成虫)ティッシュケース」は、横は巾60cm以上もあるビッグサイズの存在感抜群のティッシュケース。柔らかなぬいぐるみのようなもふもふとした手触りで、背中からティッシュが取り出せる仕様となっている。約W245×D115×H65mm以下のボックスティッシュに対応したティッシュケース。

