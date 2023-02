アイドルグループのKing & Princeが、22日に放送される日本テレビ系情報番組『ZIP!』(毎週月~金曜5:50~)に出演する。同番組で9回目となる新曲のパフォーマンスを事前収録した。

披露するのは、放送当日の22日に発売となる12枚目のシングル「Life goes on/We are young」の2曲。「We are young」は、岸優太が主演を務めるドラマ『すきすきワンワン!』の主題歌で、シンガーソングライターの玉置浩二が作曲した新しいスタートを切る人々へ寄り添うバラード。「Life goes on」は“明日はきっとうまくいく”という思いが込められたメッセージソングだ。

「We are young」では『ZIP!』のセットを使ったパフォーマンスを披露。岸は「とても温かい曲ですので、朝から皆さんに温もりを届けられたらと思います」と語る。

「Life goes on」のパフォーマンスについて、永瀬廉は「かわいらしい楽曲でサビの振り付けも覚えやすいので、ぜひスタジオの水卜(麻美アナウンサー)さん、飯尾(和樹)さんにも踊っていただきたいです」とメッセージ。さらに、『ZIP!』パフォーマンス時の恒例となった永瀬による特別な“魔法”についても、「今回は、スケール大きめにいきました! (セット見上げて)これがヒントです!」と予告している。

番組公式Twitterでは、出演日までのカウントダウン動画を、きょう15日から21日までの7日間連続で投稿予定となっている。