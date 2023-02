漫画『名探偵コナン』は、青山剛昌さん原作のミステリー作品です。

原作は1994年から小学館『週刊少年サンデー』にて連載中。1996年にはアニメ化され、読売テレビ・日本テレビ系列で現在も放送されています。劇場版はこれまで25作品が公開されました。

そんな『名探偵コナン』には、人の生き方や命を語る深い言葉、恋にまつわる言葉など、一度聞いたら忘れられない数々の名言が登場します。

そこで今回はマイナビニュース会員512人を対象に、漫画『名探偵コナン』の中で印象に残っている名言についてアンケートを実施しました。

『名探偵コナン』の作中に登場する名言をキャラクターごとにご紹介。マイナビニュース会員から寄せられたコメントも併せてご紹介します。

・「コナンくんが灰原さんを勇気づけるために言った言葉」(39歳男性)

・「自分の立場でも使えそうな名言だと思ったからです」(48歳女性)

・「悩みを抱える人へのメッセージとして共感する」(59歳男性)

・「言葉に重みがある。誰しもが逃げるわけじゃないだろうが、逃げたくなる時はあると思う。運命を信じるかどうかは人によって違う」(63歳女性)

・「同じような境遇にいる灰原に対する励ましの言葉。コナンと灰原はとても良い関係性」(73歳男性)

・「運命から逃げらない言葉はとても重いと感じた」(64歳男性)

・「なんか自分に言われてる気がした」(61歳男性)

・「コナン自身も灰原と同じで、黒の組織から身体を小さくされてしまっているので、仲間意識の高い灰原に対してのセリフは印象に残っています」(56歳女性)

・「仕事でも人生でも、大事な局面で逃げてしまうとその後の人生も逃げクセがついてしまうもの。いい名言だと思います」(43歳男性)

・「運命から逃げてもいい方向へは向かわない。コナンが自分にも言い聞かせているようなセリフです……」(60歳女性)



ここからご紹介する3つの名言は、江戸川コナンと工藤新一の描写が重なっている場面での一言。

・「加害者心理も考えて、追い詰める難しさがわかるセリフ」(50歳男性)

・「探偵というものがよくわかったセリフ」(29歳男性)

・「探偵として、心構えを戒めるセリフだと思う」(55歳女性)

・「命の重みは皆平等であると言わんばかりの、何ともコナンらしいセリフ。少し泣けてくるほど」(43歳男性)

・「探偵としてのプライドを感じる」(46歳男性)

・「身震いするほどカッコいいから」(25歳男性)

・「犯人の逮捕も大切だが、犯人を死ぬまで追い詰めるのもまた違うと思う」(63歳男性)



「Drugs and murder are foul without any excuse… deserve a red card for a loser…(麻薬と殺人はやっちゃならねー反則… みっともねーレッドカードだよ)」【江戸川コナン(工藤新一)】