2月14日はバレンタイン。店頭に様々なチョコレートが並ぶなか、和素材にこだわったチョコレートも多数登場しています。抹茶やごまなど和素材のフレーバーや、伝統的な文様をあしらったデザインなど、個性的な「和風バレンタインチョコ」をご紹介します。

創業79年、東京・白金台に美しい日本庭園を有し、歴史ある結婚式場として知られる「八芳園」が手掛けるプライベートブランド「kiki-季季-」。厳選した和の素材を使用し、四季の味覚を詰め込んだ和のチョコレートを販売しています。

「kiki-季季-」のボンボンショコラは、八芳園の庭園の様子や日本情緒感じる四季の美しさを一粒一粒で表現したチョコレート。神奈川県の桜、京都府宇治市の抹茶、徳島県阿南市の竹炭など、全国から厳選した和の素材と生産者の想いを大切に詰め込み、四季の味わいを愉しめる口溶けに仕上げたそう。

またバレンタイン限定「バレンタイン限定セレクション」のセットには、福岡県大川市の苺、鹿児島県徳之島町の黒糖を使った限定フレーバーも登場。桜・抹茶・竹炭・胡麻・柚子・酒粕・苺・黒糖のフレーバーを揃えた「ボンボンショコラバレンタイン限定セレクション8個入り」(3,240円)、桜・苺・柚子を詰めた「ボンボンショコラバレンタイン限定セレクション3個入り」(1,296円)のほか、「ボンボンショコラ スペシャルセレクション5個入り」を販売しています。

購入は「kiki-季季-」公式サイトやぐるすぐり、楽天市場などのECサイトのほか、バレンタインシーズンから春にかけて東京・名古屋・関西の百貨店・デパート・商業施設でポップアップストアも展開されています。

東京・目黒のホテル雅叙園東京内にあるPATISSERIE「栞杏1928」では、縁起物をモチーフにしたボンボンや吉祥文様をあしらったチョコレートを2月14日まで販売しています。

「舞い扇」(3,700円)は、ダルマや、末広がりの扇、梅や菊の花など8粒の縁起ものを詰め合わせたボンボンショコラ。果実感たっぷりな蜜柑のピューレや、柚子の酸味と香りをしっかりと感じるガナッシュなど、さまざまな和のエッセンスが込められたひと箱です。和風のモチーフですが、鮮やかでカラフルな色合いの華やかなショコラばかり。春らしい気分になる一品です。

購入はホテル雅叙園東京 PATISSERIE「栞杏1928」店舗と、公式オンラインショップで受け付けています。

創作和食店「SHARI赤坂」などを手掛けるノバレーゼでは、和素材とチョコレートの"香りのマリアージュ"を楽しめるバレンタインギフト「和waka香(わか)」(1,944円)を2月14日までの期間限定で販売。「SHARI赤坂」のコンセプトである東洋医学の思想"陰陽五行(いんようごぎょう)"に含まれる「見る、嗅ぐ、味わう」に着目し、「見た目の美しさや香り、味わいで一息ついてほしい」という想いを込めて作られたそう。

「和waka香(わか)」ではライチのような華やかな香りがする鹿児島の本格芋焼酎「だいやめ」、抹茶、きな粉、柚子とこだわりの和素材を使用。素材ごとに使用するチョコレートの種類を変え、配合量をミリグラム単位で調節して和の食材が持つ本来の香りを最大限生かした生チョコレート3種と、国産の柚子を使ったガナッシュをショコラ生地で挟んだ「マカロン柚子ショコラ」のセットです。

予約は現在受付中で、店頭受け渡し期間は2月4日~2月14日。「SHARI赤坂」専用サイトからの予約や、ノバレーゼが運営する店舗店頭もしくは電話で受け付けています。

ノバレーゼ「和waka香(わか)」

販売店舗:「SHARI赤坂」(港区赤坂)、「SHARI」「SHARI THE TOKYO SUSHI BAR」(中央区銀座)、「くらふと」(江東区有明)、「Serafina NEW YORK 丸の内店」(千代田区丸の内)、「Serafina NEW YORK さいたま新都心店」(さいたま市中央区新都心)、「鉄板焼 みたき 桜坂」(福岡県福岡市中央区桜坂)

公式サイト:SHARI赤坂 2023バレンタインチョコレート