2023年1月からテレビ放送がスタートしたソニーミュージックが贈る多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』が、interfm(TOKYO:89.7MHz)朝のバラエティ番組「MUSIClock with THE FIRST TIMES」内で2月~3月の2カ月間毎週水曜日に、期間限定でレギュラーコーナーを担当することが決定した。

レギュラーコーナーのタイトルは「interfm MUSIClock UniteUp!ウェンズデー」。2月と3月の毎週水曜日、同番組内7:30から7:55までの生出演。毎週2名のメンバーがランダムで登場し、番組MCの山崎あみと水曜日 SMA芸人のマツモトクラブが各メンバーと様々なトークを繰り広げる。

全9回にわたる、それぞれのキャラクターの魅力やアニメの裏話、さらにはアーティストとしての音楽トークなどに注目したい。

TVアニメ『UniteUp!』の詳細は公式サイトにて。

