NHKは26日、大みそかの『第73回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20~23:45 ※中断ニュースあり)の曲順を発表した。

トップバッターは白組のSixTONES「Good Luck!」、続く紅組のトップバッターは天童よしみ「ソーラン祭り節」に決定。後半は紅組のウタ「新時代」から始まり、白組のKing Gnu「Stardom」と続く。そして、紅組トリはMISIA「希望のうた」、大トリは福山雅治「桜坂」に決定した。

2年ぶりにNHKホールでの開催となる今年の紅白のテーマは「LOVE & PEACE-みんなでシェア!-」。司会は大泉洋、橋本環奈、櫻井翔(スペシャルナビゲーター)、桑子真帆アナウンサーが務める。大泉は3年連続司会、橋本は紅白初出演・初司会。櫻井は2010年から嵐として5年連続白組司会を担当、個人として司会を務めるのは3回目。桑子アナは4回目の司会となる。

『第73回NHK紅白歌合戦』曲順

(カッコ内は出場回数)

■前半

[白]SixTONES(3)「Good Luck!」

[紅]天童よしみ(27)「ソーラン祭り節」

[紅]緑黄色社会(初)「Mela!」

[白]郷ひろみ(35)「GO!GO!50周年!!SPメドレー」

[白]なにわ男子(初)「初心LOVE」

[紅]水森かおり(20)「九十九里浜~謎解き紅白スペシャル~」

[紅]LE SSERAFIM(初)「FEARLESS -Japanese ver.-」

[白]Saucy Dog(初)「シンデレラボーイ」

[白]山内惠介(8)「恋する街角~きつねダンスRemix~」

[紅]日向坂46(4)「キツネ」

[白]JO1(初)「無限大」

[紅]milet(3)「Fly High」

[紅]NiziU(3)「CLAP CLAP」

[白]鈴木雅之(5)「違う、そうじゃない」

[白]BE:FIRST(初)「Shining One」

[紅]SEKAI NO OWARI(6)「Habit」

[白]三浦大知(4)「燦燦」

[紅]IVE(初)「ELEVEN -Japanese ver.-」

[白]Snow Man(2)「ブラザービート~紅白みんなでシェー!SP~」

[紅]Perfume(15)「紅白 Medley 2022」

[特別企画]THE LAST ROCKSTARS「THE LAST ROCKSTARS」

[紅]Aimer(初)「残響散歌」

[紅]坂本冬美(34)「お祭りマンボ~スカパラSP~」

■後半

[紅]ウタ(初)「新時代」

[白]King Gnu(2)「Stardom」

[白]三山ひろし(8)「夢追い人~第6回けん玉世界記録への道~」

[紅]TWICE(4)「Celebrate」

[特別企画]「ディズニースペシャルメドレー」

[白]Vaundy(初)「怪獣の花唄」

[特別企画]milet×Aimer×幾田りら×Vaundy「おもかげ」

[白]純烈(5)「プロポーズ ~白い雲のように」

[特別企画]back number「アイラブユー」

[紅]乃木坂46(8)「裸足でSummer」

[紅]工藤静香(9)「35周年SPメドレー」

[白]King & Prince(5)「ichiban」

[白]Official髭男dism(3)「Subtitle」

[紅]あいみょん(4)「ハート~君はロックを聴かない」

[特別企画]加山雄三「海 その愛」

[紅]Superfly(6)「Beautiful」

[白]藤井風(2)「死ぬのがいいわ」

[紅]篠原涼子(2)「恋しさと せつなさと 心強さと 2023」

[白]ゆず(13)「夏色」

[白]関ジャニ∞(11)「T.W.L」

[白]星野源(8)「喜劇」

[特別企画]氷川きよし「限界突破×サバイバー」

[特別企画]松任谷由実 with 荒井由実「Call me back」

[白]KinKi Kids(2)「25th Anniversary Medley」

[特別企画]安全地帯「I Love Youからはじめよう」

[紅]石川さゆり(45)「天城越え」

[企画]桑田佳祐 feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎「時代遅れのRock’n’Roll Band」

[紅]MISIA(7)「希望のうた」

[白]福山雅治(15)「桜坂」