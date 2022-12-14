アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2022FNS歌謡祭 第2夜』が、きょう14日(18:30～)に生放送。ナレーションは、声優の早見沙織が担当する。

時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

■18時半～

・STU48「花は誰のもの？」

・広瀬香美「ロマンスの神様」

・広瀬香美 × =LOVE「真冬の帰り道」

・広瀬香美 × 花村想太・大野雄大(Da-iCE)「ゲレンデがとけるほど恋したい」

・広瀬香美 × BiSH「DEAR...again」

・広瀬香美 × Little Glee Monster「愛があれば大丈夫」

●CMソングセレクション

・大友康平「いすゞのトラック」

・チョコレートプラネット「これ絶対うまいやつ♪」

・りょーめー「ヘルシーなのにアゲリシャス」



■19時頃 ～

・A.B.C-Z「がんばりましょう」

・ウタ from ウタワールド「新時代」（歌：Ado）

ウタ from ウタワールド「逆光」（歌：Ado）

ウタ from ウタワールド「世界のつづき」（歌：Ado）

・関ジャニ∞「AMBITIOUS JAPAN!」

・ジャニーズWEST「Happiness」

・SixTONES「Boom-Pow-Wow!」

・ravis Japan「JUST DANCE!」

・中山美穂「ツイてるね ノッてるね」

・中山美穂「遠い街のどこかで…」

・BiSH「ZUTTO」

・山崎育三郎「NEVERLAND」／『ファインディング・ネバーランド』

・Little Glee Monster「Join Us!」

・緑黄色社会「キャラクター」



■20時頃 ～

・生田絵梨花「何なんw」

・A.B.C-Z「#IMA」

・＆TEAM「Under the skin」

・京本大我(SixTONES)「First Love」

・櫻坂46「五月雨よ」

・ジャニーズWEST「しらんけど」

・Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

・SixTONES × Travis Japan「JAPONICA STYLE」

・Da-iCE「スターマイン」

・德永英明「赤いスイートピー」

・FANTASTICS from EXILE TRIBE「Choo Choo TRAIN」

・満島真之介「Get Along Together」

・宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」

●ミュージカル『SPY×FAMILY』SPメドレー

・「アーニャをしると せかいがへいわに」

・「安心させたくて」

・「よりよき世界のために」



■21時頃～

・aiko「果てしない二人」

・＝LOVE「あの子コンプレックス」

・AKB48「久しぶりのリップグロス」

・Official髭男dism「ミックスナッツ」

・King Gnu「カメレオン」

・Creepy Nuts「堕天」

・桜木輝彦(中川大志)「彼方の景色」／『歌妖曲～中川大志之丞変化～』

・SEKAI NO OWARI「Habit」

・nobodyknows+「ココロオドル」

・福山雅治「妖」

・福山雅治「虹」

・マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」



■22時頃～

・ASKA「歌になりたい」

・ASKA「SAY YES」

・関ジャニ∞「無責任ヒーロー」

・清塚信也「英雄ポロネーズ」

・葉加瀬太郎 × ムック「情熱大陸」

・堂本剛「街」

・back number「アイラブユー」

・back number「水平線」

・yama「色彩」

・Liella!「ビタミンSUMMER!」

