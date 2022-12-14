アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2022FNS歌謡祭 第2夜』が、きょう14日(18:30～)に生放送。ナレーションは、声優の早見沙織が担当する。
時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
■18時半～
・STU48「花は誰のもの？」
・広瀬香美「ロマンスの神様」
・広瀬香美 × =LOVE「真冬の帰り道」
・広瀬香美 × 花村想太・大野雄大(Da-iCE)「ゲレンデがとけるほど恋したい」
・広瀬香美 × BiSH「DEAR...again」
・広瀬香美 × Little Glee Monster「愛があれば大丈夫」
●CMソングセレクション
・大友康平「いすゞのトラック」
・チョコレートプラネット「これ絶対うまいやつ♪」
・りょーめー「ヘルシーなのにアゲリシャス」
■19時頃 ～
・A.B.C-Z「がんばりましょう」
・ウタ from ウタワールド「新時代」（歌：Ado）
ウタ from ウタワールド「逆光」（歌：Ado）
ウタ from ウタワールド「世界のつづき」（歌：Ado）
・関ジャニ∞「AMBITIOUS JAPAN!」
・ジャニーズWEST「Happiness」
・SixTONES「Boom-Pow-Wow!」
・ravis Japan「JUST DANCE!」
・中山美穂「ツイてるね ノッてるね」
・中山美穂「遠い街のどこかで…」
・BiSH「ZUTTO」
・山崎育三郎「NEVERLAND」／『ファインディング・ネバーランド』
・Little Glee Monster「Join Us!」
・緑黄色社会「キャラクター」
■20時頃 ～
・生田絵梨花「何なんw」
・A.B.C-Z「#IMA」
・＆TEAM「Under the skin」
・京本大我(SixTONES)「First Love」
・櫻坂46「五月雨よ」
・ジャニーズWEST「しらんけど」
・Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
・SixTONES × Travis Japan「JAPONICA STYLE」
・Da-iCE「スターマイン」
・德永英明「赤いスイートピー」
・FANTASTICS from EXILE TRIBE「Choo Choo TRAIN」
・満島真之介「Get Along Together」
・宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」
●ミュージカル『SPY×FAMILY』SPメドレー
・「アーニャをしると せかいがへいわに」
・「安心させたくて」
・「よりよき世界のために」
■21時頃～
・aiko「果てしない二人」
・＝LOVE「あの子コンプレックス」
・AKB48「久しぶりのリップグロス」
・Official髭男dism「ミックスナッツ」
・King Gnu「カメレオン」
・Creepy Nuts「堕天」
・桜木輝彦(中川大志)「彼方の景色」／『歌妖曲～中川大志之丞変化～』
・SEKAI NO OWARI「Habit」
・nobodyknows+「ココロオドル」
・福山雅治「妖」
・福山雅治「虹」
・マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
■22時頃～
・ASKA「歌になりたい」
・ASKA「SAY YES」
・関ジャニ∞「無責任ヒーロー」
・清塚信也「英雄ポロネーズ」
・葉加瀬太郎 × ムック「情熱大陸」
・堂本剛「街」
・back number「アイラブユー」
・back number「水平線」
・yama「色彩」
・Liella!「ビタミンSUMMER!」