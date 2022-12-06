2022年12月7日に7枚目のシングル「Alive」をリリース予定のアーティスト・ReoNaが、2023年3月8日(水)に、2枚目となるフルアルバム『HUMAN(ヒューマン)』をリリースすることが決定した。
1stフルアルバム『unknown』から約1年半ぶりとなる新作フルアルバムは、TVアニメ『シャドーハウス』エンディングテーマ「ないない」、家庭用ゲーム『月姫 -A piece of blue glass moon-』主題歌「生命線」、TVアニメ『シャドーハウス 2nd Season』オープニングテーマ「シャル・ウィ・ダンス？」など、ReoNaが担当するアニメ・ゲームのテーマソングに加え、書き下ろし新曲も続々と収録される渾身の最新アルバム。
完全数量生産限定盤は、Music Videoなどを収録した特典映像Blu-rayに加え、今年の6月に開催されたアコースティックツアー「Naked」の最終日・Zepp Haneda(TOKYO)の音源を収録した豪華BOX仕様となる。
2ndフルアルバム発売直前の3月6日(月)には、初の日本武道館ワンマンライブを控えるReoNa。各詳細は公式サイトにて。