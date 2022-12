12月19日に放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間SP』(19:00~22:57)の第2弾アーティストが5日、発表された。

第1弾出演アーティストとして、Official髭男dism、back number、SEKAI NO OWARI、Mrs. GREEN APPLE、ウタ from ウタワールドの出演を先日発表。そして本日、『THE TIME,』内で第2弾出演アーティストが発表され、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、JO1、INI、&TEAM、8LOOMが出演する。

今年CDデビュー15周年を迎えたHey! Say! JUMPは、デビュー曲である「Ultra Music Power」と今年8月に発売されたアルバム『FILMUSIC!』に収録されている「Fate or Destiny」を披露する。

Kis-My-Ft2は、通算30枚目のシングル曲となる、切なさの中にも壮大に広がっていくメロディーが印象的なミディアムバラードソング「想花」を披露する。

King & Princeは、平野紫耀主演の金曜ドラマ『クロサギ』の主題歌である「ツキヨミ」、そしてテレビ初披露となる「君とメリークリスマス」と「Lovin’ you」のスペシャルメドレーを披露。

SixTONESは、最新アルバム『声』に収録される「Boom-Pow-Wow!」を披露。同楽曲は、ライブで盛り上がること間違いなしのアッパーチューン。SixTONESのワイルドかつハードな熱いパフォーマンスを見せる。

Snow Manは、7thシングルの「オレンジkiss」とTikTokでのダンスチャレンジ動画が話題となった2ndアルバム『Snow Labo. S2』のリード曲「JUICY」を披露する。

なにわ男子は、令和の新定番クリスマスソングともいえる「#MerryChristmas」と、「The Answer」をそれぞれ『CDTVライブ!ライブ!』でしか見られない特別なステージで届ける。

JO1は、最新曲「SuperCali」を披露。MVが公開から約3週間で4000万回再生を突破し、グローバルで大きく話題となった本楽曲をクリスマスSPならではの場所から届ける。

INIは、メンバーの西洸人が作詞に参加していることでも注目を集める1stアルバム『Awakening』のリード曲「SPECTRA」を披露。一糸乱れぬパフォーマンスを届ける。

HYBE LABELS JAPAN初の9人組グローバルグループ・&TEAMは、デビューEP「First Howling : ME」の収録曲「Scent of you」を披露。今回が『CDTVライブ!ライブ!』初登場となる。

現在放送中の本田翼主演の火曜ドラマ『君の花になる』から生まれた7人組ボーイズグループ・8LOOM(ブルーム)は、ドラマのメインテーマソングとなっている2ndシングル「君の花になる」をテレビ初パフォーマンス。期間限定の活動も残りわずかとなった彼らの雄姿は必見だ。