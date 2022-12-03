日本テレビ系音楽特番『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022』が、きょう3日(19:00～)に放送される。出演順のタイムテーブルは、以下の通り。
※放送時間は変更の可能性あり
■19時台
再生回数億ごえ！ダンスメドレー（King ＆ Prince「ichiban」、NiziU「CLAP CLAP」、Da-iCE「スターマイン」）
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「ハッピーサプライズ」
ポルノグラフィティ「Zombies are standing out」
櫻坂46「摩擦係数」
Kis-My-Ft2「想花」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
THE RAMPAGE「THE POWER」
緑黄色社会「ミチヲユケ」
バック・トゥ・ザ2022（ジェジュン、Gaho×THE BEAT GARDEN、STU48、＆TEAM）
■20時台
SEKAI NO OWARI「Habit」
宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」
A.B.C-Z「Za ABC～5stars～」「Graceful Runner」
NiziU「Blue Moon」
SEVENTEEN「DREAM」
KinKi Kids「硝子の少年」「ボクの背中には羽根がある」「Amazing Love」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
Ado「新時代（スペシャルMV）」
King ＆ Prince「TraceTrace」
■21時台
乃木坂46「シンクロニシティ」「ここにはないもの」
ブラックビスケッツ「Timing」ほか
MISIA「君の願いが世界を輝かす」
Sexy Zone「Forever Gold」
SixTONES「ふたり」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
KAT-TUN「ゼロからイチへ」
Stray Kids「MANIAC -Japanese ver.-」
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「Come On A My House」「サンダーソニア」
美炎-BIEN-「鼻吹雪」
プレイバック★着うたメドレー（中島美嘉、Sexy Zone、KAT-TUN、AKB48、FANTASTICS）
■22時台
Perfume「Spinning World」
関ジャニ∞「愛でした。」
福山雅治「妖」
ゆず・中川大志「サヨナラバス」
ゆず「RAKUEN」
総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナが務める。
なお、放送送当日3日16時25分から『ベストアーティスト2022 夜まで待てないスペシャル』を放送。Stray Kidsが「CIRCUS」、AKB48が「根も葉もRumor」、ジェジュンが「BREAKING DAWN」、FANTASTICSが「Someday」をひと足早く披露する。