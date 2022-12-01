日本テレビ系音楽特番『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022』(3日19:00～)に出演する40組のタイムテーブルの一部が発表された。
■19時台
Kis-My-Ft2「想花」
櫻坂46「摩擦係数」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「ハッピーサプライズ」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
ポルノグラフィティ「Zombies are standing out」
THE RAMPAGE「THE POWER」
緑黄色社会「ミチヲユケ」
バック・トゥ・ザ2022（STU48、＆TEAM、Gaho×THE BEAT GARDEN、ジェジュン）
再生回数億ごえ！ダンスメドレー（King ＆ Prince、Da-iCE、NiziU、）
■20時台
Ado「新時代（スペシャルMV）」
A.B.C-Z「Za ABC～5stars～」「Graceful Runner」
KinKi Kids「硝子の少年」ほか2曲
King ＆ Prince「TraceTrace」
SEKAI NO OWARI「Habit」
SEVENTEEN「DREAM」
NiziU「Blue Moon」
乃木坂46「シンクロニシティ」「ここにはないもの」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」
■21時台
KAT-TUN「ゼロからイチへ」
Stray Kids「MANIAC -Japanese ver.-」
SixTONES「ふたり」
Sexy Zone「Forever Gold」
美炎-BIEN-「鼻吹雪」
ブラックビスケッツ「Timing」ほか
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「Come On A My House」「サンダーソニア」
MISIA「君の願いが世界を輝かす」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
プレイバック★着うたメドレー（AKB48、KAT-TUN、Sexy Zone、中島美嘉、FANTASTICS）
■22時台
関ジャニ∞「愛でした。」
King Gnu「Stardom」
Perfume「Spinning World」
福山雅治「妖」
ゆず「RAKUEN」
ゆず・中川大志「サヨナラバス」
なお、放送送当日3日16時25分から『ベストアーティスト2022 夜まで待てないスペシャル』を放送。Stray Kidsが「CIRCUS」、AKB48が「根も葉もRumor」、ジェジュンが「BREAKING DAWN」、FANTASTICSが「Someday」をひと足早く披露する。