JR東日本千葉支社、小湊鐵道、いすみ鉄道は25日、「急行『かずさ』号で行く房総横断夜行の旅」を2023年1月7日、日帰りツアー「ディーゼルマニア α(アルファ)」を2023年1月15日に開催すると発表した。

「急行『かずさ』号で行く房総横断夜行の旅」は大原駅発・五井駅着のツアーとして開催。大原駅からいすみ鉄道キハ28形、上総中野駅から小湊鐵道キハ40形に乗車し、小湊鐵道の五井駅ホームにて、車内で一夜を過ごす。上総中野駅にて、11月27日に定期運行を終了するいすみ鉄道キハ28形と、小湊鐵道キハ40形を並べたツアー参加者限定の撮影会も実施。ツアー限定オリジナル枕(非売品)も用意する。

「ディーゼルマニア α」は、小湊鐵道キハ200形で五井駅から上総中野駅まで乗車した後、いすみ鉄道キハ28形で上総中野駅から大多喜駅まで往復。貸切バスで久留里駅へ移動し、到着時に地元・市原市産の無添加里山弁当を提供する。久留里駅から木更津駅まで、JR久留里線の定期列車に乗車。木更津駅から五井駅まで、E131系が貸切運転を行う。

小湊鐵道キハ40形の車内イメージ (JR東日本千葉支社提供)

両ツアーとも11月28日14時から、JR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅、鉄道の旅」サイト限定で販売。「急行『かずさ』号で行く房総横断夜行の旅」は24名を募集(18歳未満は参加不可)し、販売額は3万5,000円。「ディーゼルマニア α」は32名を募集し、販売額は大人2万7,800円・こども2万6,800円となる。