日暮里・舎人ライナー(東京都交通局)は日暮里駅から北上し、見沼代親水公園駅までを結ぶ9.7kmの路線。見沼代親水公園駅は東京都と埼玉県の境界線付近にあり、建設中に埼玉県議会で鳩ヶ谷方面の延伸要望があったものの、埼玉高速鉄道と競合するおそれがあること、延伸区間の事業採算性の課題があるなどの理由で積極的ではなかった。もっとも、現在の日暮里・舎人ライナーは朝ラッシュ時間帯の混雑解消が急務となっており、延伸どころではない。

国土交通省が2026年7月に公開した「都市鉄道の混雑率調査結果(令和7年度実績)」によると、日暮里・舎人ライナーの混雑率は176%だったという。混雑率は最混雑時間帯における車両の定員数と乗客数から計算して求められる。目安として、150%は「肩が触れあう程度で新聞は楽に読める」、180%は「肩が触れあうが、折りたたむなど無理をすれば新聞を読める」程度とされている。176%は180%にかなり近い。実際には肩が触れない程度の車両と圧迫感を感じる車両など、ばらつきがあるだろう。日暮里・舎人ライナーをはじめとする新交通システムは、一般の鉄道車両と比べて車体のサイズが小さく、176%でもかなり狭く感じるかもしれない。

東京都交通局も混雑率の上昇を認知しており、増発や車両の定員増加などで対応してきた。それでも乗客の増加が上回っている状況にある。じつは、2024(令和6)年度の混雑率177%に対し、2025(令和7)年度の混雑率176%で、前年より1ポイント下がっている。輸送力を4,887人から4,924人に増強した成果だが、輸送人員も8,664人から8,681人に増加している。今後、輸送力対策が無策のまま輸送人員の増加傾向が続けば、混雑率はさらに上がっていくだろう。

運輸省時代の2000年、運輸政策審議会答申第19号で「2015年までに大都市圏における都市鉄道のすべての区間のそれぞれの混雑率を150%以内とするとともに、すべての区間のそれぞれの混雑率を180%以内とすることを目指す」とされた。その後、コロナ禍による行動変容もあり、目標を達成できた区間も多い。日暮里・舎人ライナーの混雑率176%は目標値以下に収まっているものの、150%をめざしていきたいところではないかと考えられる。

2026年9月29日の東京都議会定例会で、「日暮里・舎人ライナーの混雑率は6年連続で全国ワーストであり、バスを活用した実証実験の結果も思わしくなかった。実効性のある対策を強化すべきだ」という指摘に対し、交通局長は「運転間隔の短縮やシステムの工夫により、令和10年春に増発を目指す。また、令和13年度を目標に、座席を全てロングシート化して定員を増やした新型車両への更新を完了し、輸送力の向上に取り組む」と、期限付きの具体的な施策を示したことが報じられた。

輸送力増強へ、車両の軽量化など努力を重ねたが…

日暮里・舎人ライナーは、交通空白地帯を走る都営バスの混雑と道路渋滞の解決策として建設された。1974年に地下鉄を誘致する活動が始まり、11年後の1985年、運輸政策審議会答申第7号で新交通システムへの転換が盛り込まれた。東京都の財政状況に加え、導入区間の道路拡幅にも時間がかかり、開業は2008年。誘致運動開始から34年の悲願だった。

開業時の輸送力は5両編成で朝ラッシュ時間帯に5分間隔。朝ラッシュ時間帯の上り(日暮里行)は半年後に2本、2009年に2本、2011年に10本を増発しており、運転間隔を最小3分半とした。その後も2014年に5本、2015年に4本、2017年に1本、2020年に2本を増発。運転間隔を3分半から3分14秒にしようと試験したところ、ATCが対応しきれなかった。そこで、混雑駅の停車時間を2～3秒短縮する策を取った。ここで運行間隔の短縮は限界となっている。

車両編成は5両のまま、現在も変わっていない。輸送力を増強するためには6両化、7両化したいところだが、ホームの延伸、折返しポイントの移設など、大工事となってしまう。列車の編成をさらに長くすると、折返しで分岐器を通過する時間が長くなり、運行間隔が大きくなる。そこで、現状の設備で混雑を解決するため、1車両あたりの定員を増やした。

ところが、車両の定員増も簡単ではなかった。日暮里・舎人ライナーはゴムタイヤ方式を採用しているため、一般の鉄道車両より重量が制限されている。開業時に投入された300形はセミクロスシートを採用していた。これは乗客に高架区間の見晴らしを楽しんでもらうためだけでなく、立客が増えると想定以上の乗客数になり、安全運行の確保が難しいからだった。後に一部をロングシート化したが、オールロングシートにはできなかった。

2015年に登場した330形は、重量による乗客数制限を解決するため、車体を軽量化した。300形でステンレス製だった車体をアルミ合金製とし、1編成あたり7.4トン軽くした。乗客の平均体重を60kgとすれば、約123人分の軽量化である。これでオールロングシート化が可能になった。2017年に登場した320形はステンレス製車体の2代目で、軽量化したものの330形にやや劣る結果となった。320形は1編成のみにとどまり、2019年以降は330形を増備している。

議会で東京都が回答した「座席を全てロングシート化して定員を増やした新型車両」は330形のことであり、「更新を完了」とは300形を淘汰するという意味になると考えられる。車両の軽量化策もここで完了となるだろう。

さらなる運転間隔の短縮をめざすなら「デジタルATC化」か

東京都が示したもうひとつの施策「運転間隔の短縮やシステムの工夫」とは何だろうか。前出の通り、運行間隔を3分半から3分14秒にするとATCが対応できない。ATCは列車の追突を防ぐ保安装置。地上信号の「赤・黄・青」に対し、ATCは運転席の速度計に速度指示を行うとともに、制限速度を超えた場合、自動的にブレーキをかける。運転間隔をさらに短縮する方法として、閉塞区間を細かく分割する方法がある。

閉塞区間は線路をいくつかに区切るという考え方である。1区間に1列車しか入れないという原則の下で、列車の追突・衝突を防ぐ。線路をA区間、B区間、C区間に区切り、各区間の入口に信号機を置く。A区間を走行する列車に対して、B区間に先行列車がある場合は「赤」を表示して「停止」を命じる。C区間に列車がある場合は「黄」を表示して「減速」を命じる。「次の信号が赤になるかもしれないから速度を落として備えよ」ということになる。B区間、C区間に列車がなければ「青」を表示し、所定の速度で走行できる。

閉塞区間のしくみ

閉塞区間を増やすと列車の数を増やせる

D駅とE駅の間が3つの閉塞区間で分割された場合、両駅間は最大3列車しか入れない。しかし、閉塞区間を5つに分割すれば、最大で5列車入れる。これで列車同士の間隔が短くなる。この方式は安全に運行できる一方で、列車の運行間隔が閉塞区間の数に制限される。

そこで、運行間隔を詰めるために考案された方法が移動閉塞方式。線路を区切るのではなく、前後の列車が走る速度によって運行間隔を制御する。列車の前方に安全な間隔を確保しながら列車間隔を制御するため、「移動閉塞」方式と呼ばれる。デジタルATCによって、列車のコンピューターが自列車と他の列車の位置を把握。列車の間隔と速度をもとに、ブレーキ制動距離を考慮して減速または停止の指示を出す。

つまり、高速で走行する列車同士だと距離間隔が長くなり、低速で運行する列車だと距離間隔は短くなる。以前、東海道新幹線のダイヤが乱れた際、名古屋駅付近で列車が数珠つなぎになった様子がSNSに投稿され、話題となった。

抜本的な改良を実施するなら、「デジタルATC化」の導入がふさわしいと筆者は考える。駅で停車する列車の真後ろで、次の列車が停止できる。路線バスや路面電車のように、速度によって安全な距離を維持すれば良い。

車体軽量化、重量対策の挑戦は終わりではない

アルミ製車体の採用で車両が軽量化され、乗車可能人員が増えた。これ以上に乗車可能人員を増やすなら、もっと車両を軽くしたい。その技術開発も進んでいる。NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)と新構造材料技術研究組合が開発を進めている「難燃性マグネシウム合金」である。

マグネシウム合金はアルミニウム合金より比重が30%以上も小さい。一方でマグネシウムは耐食性、成型性、難燃性が低いため、大型の構造物には適していなかった。そこで、NEDOはマグネシウム合金にカルシウムなど数%を添加することで発火温度を上昇させ、強度と加工しやすさのバランスに優れた難燃性マグネシウム合金を開発した。

2022年4月、NEDOは難燃性マグネシウム合金で新幹線車両の客室床板を作製し、JR東日本の次世代新幹線試験車両「ALFA-X」の中間車1両に全長約9m、幅約3mの範囲で客室床板を適用して性能試験を行った。結果は燃焼試験、接着試験、局所の耐荷重試験、垂直荷重試験、音響試験ともにアルミ合金製とほぼ同じ。耐荷重では同等以上の性能を確認できたという。

車体の重量を支えるゴムタイヤ部分も新技術が開発されている。ブリヂストンが開発中の「SUSYM(サシム)」である。ゴムは植物由来の天然ゴムと、石油から作られる合成ゴムがある。合成ゴムは天然ゴムより強度が低いため、プラスチックやカーボンを混ぜて強度を上げている。現在は樹脂を混ぜ合わせた合成ゴムが普及しているという。

ブリヂストンは「ガドリニウム触媒」を使った独自技術により、ゴムと樹脂を分子レベルで結合させ、ゴムのしなやかさと樹脂の強靭さをあわせ持った新素材を開発。「SUSYM(サシム)」と名づけた。強度が高く、傷ができても熱を加えると樹脂成分が溶けて塞がる。低温にも強い。今後は自動車および航空分野で期待される新素材だが、こちらも新交通システムのタイヤに応用できるかもしれない。

鉄道の最新技術といえば高速鉄道向けと思われがちだが、在来線や新交通システムの最新技術も注目したい。「限界を突破する」技術は身近なところにも必要といえる。