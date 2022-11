テレビ東京の大型歌番組『テレ東音楽祭2022冬 〜思わず歌いたくなる! 最強ヒットソング100連発〜』(11月23日17:30〜)の企画が23日、明らかになった。

Hey! Say! JUMP

同番組は2014年にスタートした同局の音楽特番。2022年は2月と6月に放送され、今年3回目の放送となる。MCも務める国分太一のバンド「STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.」が今回も熱いオープニングを飾り、Hey! Say! JUMPは八乙女光が復帰後初のテレビ歌番組に登場し、8人揃ってデビュー曲「Ultra Music Power」を披露する。

またBE:FIRSTがプレデビュー曲「Shining One」をテレ東音楽祭で初披露し、160万人の登録者を誇るトップVTuber・さくらみこが名曲「ベイビーダンス」をパフォーマンスする。VTuberがテレ東音楽祭に登場するのは初めてで、ライブ映像の制作を行なったVARKが実施する、テレ東バーチャル音楽フェスの出演も決定した。

卒業を発表した乃木坂46・齋藤飛鳥は、最新曲「ここにはないもの」でテレ東音楽祭ラストステージを飾り、yamaはテレビ東京で絶賛放送中の大ヒットアニメ「SPY×FAMILY」エンディング主題歌「色彩」を最新XR空間で披露する。