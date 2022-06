『テレ東音楽祭2022 夏 ~思わず歌いたくなる! 最強ヒットソング100連発~』がきょう22日に17時30分より放送される。

国分太一

番組では、総合MCの国分太一がテレ東音楽祭で結成したバンド・STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.で、国分自ら作詞・作曲した「テレ東音楽祭のテーマ」を生披露。また最先端XRでバーチャルフェス会場が出現し、Tani Yuuki、T.M.Revolution、NEWS、観月ありさが迫力ステージを披露。

AKB48は話題曲「元カレです」を三重高校と超ダンスコラボし、テレビ東京新人アナウンサーの中原みなみ、藤井由依のテレビデビューも決定した。両アナは西川貴教とのトークでデビューを果たす。

出演アーティスト

AKB48、A.B.C-Z、OCHA NORMA、KinKi Kids、工藤静香、CLASS:y、Creepy Nuts、ZARD、櫻坂46、ジャニーズWEST、SUPER BEAVER、STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.、Sexy Zone、Tani Yuuki、DA PUMP、 T.M.Revolution/西川貴教、D-51、T-BOLAN、20th Century、NiziU、NEWS、 乃木坂46、BE:FIRST、BiSH、hitomi、日向坂46、FANTASTICS from EXILE TRIBE、Hey! Say! JUMP、マカロニえんぴつ、三浦大知、観月ありさ、森高千里、YU-KI(TRF)&マーク・パンサー(globe)