お笑いコンビのEXITが8日、「アリスプライム」ポップアップストア グランドオープニングイベントに登場した。
（オススメ動画）
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🎬新婚のEXITりんたろー。結婚願望“ほぼゼロ”の兼近大樹に「いいものかも」と思わせたい 『マイナビ TGC 2022 A/W』
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