2022年12月3日(土)の公開が予定されている映画『THE FIRST SLAM DUNK』より、湘北メンバー5名のボイスキャストや楽曲情報、そして最新の予告映像が公開された。

湘北高校バスケットボール部の5名を演じるのは、PG(ポイントガード)・宮城リョータ役を仲村宗悟、SG(シューティングガード)・三井寿役を笠間淳、SF(スモールフォワード)・流川楓役を神尾晋一郎、PF(パワーフォワード)・桜木花道役を木村昴、そして、湘北の主将でC(センター)・赤木剛憲役を三宅健太がそれぞれ担当する。

新情報解禁特番では、キャストの作品への想いやアフレコの話などが語られているので、あわせてチェックしておきたい。

●映画『THE FIRST SLAM DUNK』新情報解禁特番

そして、本作のオープニング主題歌は、The Birthdayが担当。エンディング主題歌は10-FEETの「第ゼロ感」に決定。また音楽は、武部聡志と10-FEETのTAKUMA(Vo./Gt.)が担当する。

●映画『THE FIRST SLAM DUNK』予告

映画『THE FIRST SLAM DUNK』は、2022年12月3日(土)の公開予定。各詳細は公式サイトにて。

