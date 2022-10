2022年12月3日(土)の公開が予定されている映画『THE FIRST SLAM DUNK』より、本日10月15日(土)から全国映画館にて、井上雄彦が描き下ろした本ポスターの掲出がスタートした。

さらに、11月4日(金)20時より、東映アニメーション公式YouTubeチャンネルにて新情報を発表する特番がプレミア公開されることが決定した。

そして、一冊まるごと『SLAM DUNK』のジャンプが登場。原作全276話から物語のベースとなる24話を厳選収録した「SLAM DUNK ジャンプ」が11月8日(火)に発売されることが決定した。この一冊で湘北高校バスケ部の結成と奇跡の進化を味わうことができる。さらに、本作をより楽しめる特別本「THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE(リソース)」が12月15日(木)に発売。井上雄彦が本作の制作過程で描いた貴重なイラストの数々や、ロングインタビューなど、本作を創る上で“土台”となった部分をつぶさに収録・解析した、ファン必見の本となる(いずれも集英社より発売)。

また、セブン-イレブン(セブンネットショッピング)、ローソン(@Loppi、HMV&BOOKS online)、ファミリーマート限定で9月に予約受付をし完売した【オリジナルグッズ付きムビチケカード】が、10月28日(金)より追加受付されることが決定(12/2まで)。オリジナルグッズは、【アクリルボード】と【布ポスター】の2種類が展開され、オリジナルグッズとムビチケカードのデザインは、《宮城リョータ》 《三井寿》 《流川楓》 《桜木花道》 《赤木剛憲》が1枚に描かれたビジュアルとなる。

映画『THE FIRST SLAM DUNK』は、2022年12月3日(土)の発売予定。各詳細は映画公式サイトにて。

(C) I.T.PLANNING,INC.

(C) 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners